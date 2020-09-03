3 حكام سعوديين يقودون مباريات دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

أكد الإعلامي طارق الحماد، قبل قليل، أن الجولة الأخيرة من دوري محمد بن سلمان للمحترفين ستشهد إدارة الحكام السعوديين لـ3 مباريات.

مصادر #الديوانيه الحكام خالد الطريس و محمد الهويش وشكري الحنفوش سيقودون ثلاث مباريات ضمن الجولة الأخيرة للدوري لمباريات #العدالة_الاتحاد#ضمك_الفتح#الفيصلي_أبها pic.twitter.com/6WFkrtOkL2 — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) September 7, 2020

سعوديون يقودون 3 مباريات:

وأشار طارق الحماد إلى أنه وفقًا لمصادر “الديوانية”، إلى أن المباريات المقبلة في دوري محمد بن سلمان للمحترفين سيقودها مجموعة من الحكام السعوديين وغير السعوديين.

وأضاف: “الحكام هم؛ خالد الطريس ومحمد الهويش وشكري الحنفوش سيقودون 3 مباريات ضمن الجولة الأخيرة لمنافسات دوري المحترفين، وهي؛ الاتحاد والعدالة، ضمك والفتح، الفيصلي وأبها.. كل التوفيق للحكام السعوديين”.

دوري محمد بن سلمان:

ومن المقرر أن تُقام جميع منافسات الجولة الـ30 والأخيرة من دوري محمد بن سلمان للمحترفين، مساء يوم الأربعاء، وسط منافسة قوية بين أكثر من فريق على البقاء وسط الكبار الموسم المقبل.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال قد نجح في حسم لقب دوري المحترفين هذا الموسم لصالحه، بعد الفوز على الحزم في الجولة الـ28، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).







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