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3 حكام سعوديين يقودون مباريات دوري محمد بن سلمان
ضمن منافسات الجولة الأخيرة

3 حكام سعوديين يقودون مباريات دوري محمد بن سلمان

2020/09/08
الساعة 1:31 صباحًا
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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3 حكام سعوديين يقودون مباريات دوري محمد بن سلمان الحكم خالد الطريس
المواطن - مروة نبيل
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1 سعوديون يقودون 3 مباريات:
2 دوري محمد بن سلمان:

أكد الإعلامي طارق الحماد، قبل قليل، أن الجولة الأخيرة من دوري محمد بن سلمان للمحترفين ستشهد إدارة الحكام السعوديين لـ3 مباريات.

 

سعوديون يقودون 3 مباريات:

وأشار طارق الحماد إلى أنه وفقًا لمصادر “الديوانية”، إلى أن المباريات المقبلة في دوري محمد بن سلمان للمحترفين سيقودها مجموعة من الحكام السعوديين وغير السعوديين.

وأضاف: “الحكام هم؛ خالد الطريس ومحمد الهويش وشكري الحنفوش سيقودون 3 مباريات ضمن الجولة الأخيرة لمنافسات دوري المحترفين، وهي؛ الاتحاد والعدالة، ضمك والفتح، الفيصلي وأبها.. كل التوفيق للحكام السعوديين”.

 

الدوري السعودي للمحترفين
كأس الدوري

دوري محمد بن سلمان:

ومن المقرر أن تُقام جميع منافسات الجولة الـ30 والأخيرة من دوري محمد بن سلمان للمحترفين، مساء يوم الأربعاء، وسط منافسة قوية بين أكثر من فريق على البقاء وسط الكبار الموسم المقبل.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال قد نجح في حسم لقب دوري المحترفين هذا الموسم لصالحه، بعد الفوز على الحزم في الجولة الـ28، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).



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