3 نجوم جدد ينعشون مران النصر

المواطن - مروة نبيل

شهد مران النصر الجماعي، مساء اليوم الاثنين، مشاركة 3 صفقات جديدة في الحصة التدريبية، وهم؛ عبدالفتاح عسيري، أسامة الخلف وعبدالعزيز العلاوي.

ثـلاثي #العالمي الجدد نوروا ناديهم 🤩

و النجـوم يستأنفـون الاستعدادات 💛#فيديو_النصر 🎥 || pic.twitter.com/ZBdN8D996F — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) September 7, 2020

الصفقات الجديدة تظهر:

ونشر حساب نادي النصر الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا لمشاركة الصفقات الجديدة في المران الجماعي، بجانب مقطع فيديو أثناء دخولهم مقر النادي وتواجدهم في غرفة تغيير الملابس، استعدادًا لخوض التدريبات.

النصر يبدأ الاستعداد:

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي تدريباته استعدادًا لمباراته المقبلة ضد الاتفاق، المقرر إقامتها، مساء يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ30 والأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبدأ مران العالمي بالجري حول الملعب، قبل أن يؤدي لاعبو الفريق الأول لكرة القدم تدريبات لياقية متنوعة، وطبق المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا جوانب تكتيكية مختلفة.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق المركز الثامن في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 42، فيما يقع العالمي في المركز الثاني برصيد 61 نقطة.







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