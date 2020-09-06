الاتفاق يبدأ الاستعداد لمواجهة النصر

المواطن - مروة نبيل

بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق استعداداته لمباراته المقبلة ضد النصر في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الاتفاق يبدأ تحضيراته:

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق بقيادة خالد العطوي تدريباته، اليوم الأحد، على ملعب عبدالله الدبل، وانطلقت الحصة التدريبية بتمارين استرجاعية للاعبين الذين خاضوا مباراة ضمك، وأجرى بقية اللاعبين تمارين لياقية بالكرة.

وأجرى حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، تمارين خاصة مع مدرب الحراس حمد اليامي، قسم بعدها العطوي لاعبي الفريق إلى مجموعتين لتطبيق عدد من الجمل التكتيكية، قبل يختتم التدريب بمناورة جادة على ثلث الملعب.

دوري محمد بن سلمان:

ويستعد فارس الدهناء لمواجهة النصر على إستاد الملك فهد الدولي في الرياض، مساء يوم الأربعاء المقبل، في الجولة الـ30 والأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل فارس الدهناء المركز الثامن في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 42، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في المركز الثاني برصيد 61 نقطة.







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