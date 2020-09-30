30 أكتوبر النطق بالحكم في قضية فساد ناصر الخليفي وفالك

المواطن - محمد سمعه

بعد جلسات استمرت عشرة أيام، أعلنت تقارير إعلامية أن جلسة 30 أكتوبر المقبل سيُنطق فيها بالحكم على كل من القطري ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان الفرنسي ورئيس قنوات Bein Sports القطرية، والفرنسي جيروم فالك الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم.

وذكر الحساب الرسمي لـ “العربية عاجل” عبر “تويتر” اليوم أن 30 أكتوبر النطق بالحكم في قضية الخليفي وفالك.

جلسات محاكمة ناصر الخليفي وفالك بدأت منذ 10 أيام

وفي يوم 14 سبتمبر الجاري، بدأت جلسات محاكمة الخليفي وفالك بسبب قضية تتعلق بمنح حقوق البث التلفزيوني لمباريات بطولتي كأس العالم وكأس القارات.

واتُهم فالك الذي أوقفته لجنة القيم التابعة لـ”فيفا” لمدة 10 سنوات ومنعته من ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم بسبب مخالفة اللوائح، بتلقي الرشوة وبمخالفات إدارية كبيرة وتزوير الوثائق، فيما اتُهم الخليفي بتحريض فالك على ارتكاب مخالفات جنائية كبيرة.

تفاصيل فساد الخليفي وفالك

وادعى مكتب الادعاء العام في سويسرا بأنه خلال الفترة ما بين 2013 و2015 استغل فالك منصبه في الاتحاد الدولي للعبة، للتأثير على منح الحقوق الإعلامية الخاصة بالعديد من البطولات لشركاء إعلاميين كان يفضلهم.

ويرى المكتب أيضًا أن فالك حصل على مزايا أخرى تتمثل في استخدام فيلا تعود لـ ناصر الخليفي في سردينيا طوال 18 شهرًا دون دفع أي مقابل وهو ما قدره بما يتراوح ما بين 900 ألف يورو و1.8 مليون يورو خلال هذه الفترة.

وظل فالك في منصبه كأمين عام لـ”فيفا” لمدة ثمانية أعوام حتى 2015 وأشرف على تنظيم نهائيات كأس العالم 2010 في جنوب إفريقيا، وفي البرازيل عام 2014.

شارك الخبر