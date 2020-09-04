4 أندية تتنافس للتعاقد مع السومة إذا غادر الأهلي

المواطن - محمد سمعه

طلب اللاعب السوري عمر السومة الرحيل عن النادي الأهلي، مؤخرًا وذلك بعد الخسارة من نادي ضمك بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

سبب طلب السومة مغادرة الأهلي

ويرغب اللاعب السوري في الانتقال إلى فريق يُنافس على البطولات، وذلك قبل اعتزاله كرة القدم، وهذا كان سبب طلبه الرحيل.

وتُوجد 4 فرق في الصورة سوف تتنافس على ضم المهاجم السوري بالمرحلة المقبلة وهي: “الأهلي المصري، الهلال السعودي، شباب أهلي دُبي الإماراتي، العين الإماراتي”، وجميعها فرق تتنافس على الفوز بالبطولات المحلية والقارية.

وكان اللاعب السوري ألمح من قبل في مقطع فيديو لنيته الانتقال لـ الهلال، بعدما أشاد ببيئة العمل داخل النادي والاستقرار الذي يتمتع به، إضافة إلى رغبته في التتويج بـ دوري أبطال آسيا.

النجم السوري الحل الأمثل لـ الأهلي المصري

كما قال عمرو أنور لاعب الأهلي المصري السابق، إلى أنه يرغب في انضمام النجم السوري للمارد الأحمر بسبب عدم وجود مهاجم قوي بـ الأهلي حاليًا إضافة لهبوط مستوى اللاعب مروان محسن.

أيضًا لا يجب نسيان أن نادي شباب أهلي دبي تعاقد مع البرازيلي كارلوس إدواردو ورغب في ضم السومة، لينافس على الدوري الإماراتي وكأس الإمارات في الموسم الجديد.

أما نادي العين فمن المعروف أنه يُنافس في كل عام على الألقاب المحلية والقارية، لهذا قد يجد في طموح اللاعب السوري فرصة مناسبة للتعاقد معه والتتويج بالبطولات.

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