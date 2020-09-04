4 مباريات ودية تُجهز الاتحاد

المواطن - مروة نبيل

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لخوض عددٍ من المباريات الودية، في إطار استعداداته لانطلاق الموسم الرياضي الجديد.

الاتحاد يبدأ الاستعداد:



وكشف الاتحاد عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن روزنامة مباريات الفريق الأول لكرة القدم الودية خلال فترة التحضير لمنافسات الموسم الرياضي الجديد، حيث سيخوض جميع المواجهات على ملعبه.

وسيبدأ العميد استعداداته بمواجهة الفيصلي، في الأول من أكتوبر المقبل، ثم يلعب مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، يوم 7 من الشهر ذاته، وبعد 3 أيام يواجه فريق ضمك، ويختتم مبارياته الودية بمواجهة الأخدود، يوم 15.

العميد يفلت من الهبوط:



وكان الفريق الأول لكرة القدم بالعميد يُكافح من أجل البقاء في دوري الكبار الموسم المقبل، حيث إنه كاد أن يهبط إلى دوري الدرجة الأولى، إلا أن فوزه في الجولة الأخيرة ضمن له البقاء.

وأنهى العميد منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم في المركز الـ11 برصيد 35 نقطة، من الفوز في 9 مباريات، والتعادل في 8 لقاءات، والخسارة في 13 مواجهة.

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