5 مشكلات في مكالمات تطبيق WhatsApp وطرق حلها

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

في بعض الأحيان قد تجد أن هاتفك لا يعرض لك إشعارات مكالمات WhatsApp عند قفله، ويأتي ذلك لعدد من الأسباب عرضها موقع Gadgets To Use التقني مع خطوات إصلاحها.

1- ميزة توفير البطارية

يمنعك هذا الاختيار من استقبال المكالمة الواردة إليك على WhatsApp، ولذلك عليك التحقق من تعطيلها، حيث تتوفر على كل هاتف ذكي يعمل بنظام أندرويد؛ لتوفير طاقة البطارية، ومن مهامها تعطيل التطبيقات والأنشطة في الخلفية.

ويمكنك تعطيلها بسهولة من خلال الخطوات التالية:

الإعدادات Settings > إعدادات البطارية Battery settings > خيار توفير البطارية Battery Saver ثم اختيار تعطيلها.

2- ذاكرة التخزين المؤقت

عند استخدام أحد التطبيقات لفترة طويلة، يقوم التطبيق بإنشاء ملفات ذاكرة التخزين المؤقت، مما يؤدي أحيانًا إلى تأخير استجابة التطبيق، لذلك إذا واجهتك مشكلة عدم عرض مكالمات تطبيق واتساب، قم بمسح ذاكرة التخزين المؤقت وذلك عن طريق:

الذهاب إلى الإعدادات Settings > التطبيقات Apps > واتساب WhatsApp > التخزين storge > مسح ذاكرة التخزين المؤقت Clear Cache.

3- إشعارات المكالمات

يجب عليك أيضًا التأكد من تمكين إشعار مكالمات تطبيق WhatsApp، وللتحقق من ذلك، فكل ما يمكنك فعله هو النقر مطولًا على أيقونة التطبيق في القائمة الرئيسية من الهاتف، ثم اختر معلومات التطبيق App Info > الإشعارات Notifications، وستظهر لك قائمة بالاختيارات التي قد ترغب في تفعيل إشعاراتها، ومن هناك تأكد من تفعيل اختيار ظهور إشعارات المكالمات.

4- خدمات قوقل بلاي

قد تكون خدمات قوقل بلاي Google Play هي السبب في توقف عرض إشعارات المكالمات؛ لذلك اذهب إلى تحديث الخدمات على متجر قوقل وذلك عن طريق الانتقال إلى الإعدادات Settings > التطبيقات Apps> خدمات Google Play وانتقل إلى أسفل الصفحة ثم اختر تفاصيل التطبيق App details.

عند اختيار تفاصيل التطبيق ستظهر لك رسالة ما إذا كان قوقل بلاي يحتاج إلى تحديث أم لا.

5- أعد تثبيت WhatsApp

إذا لم تنجح جميع الطرق المذكورة أعلاه، يمكنك إلغاء تثبيت التطبيق وإعادة تنزيله من متجر قوقل بلاي Google Play.







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