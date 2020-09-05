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5 مشكلات في مكالمات تطبيق WhatsApp وطرق حلها

5 مشكلات في مكالمات تطبيق WhatsApp وطرق حلها

2020/09/13
الساعة 5:50 مساءً
- ‎فيتكنولوجيا, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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5 مشكلات في مكالمات تطبيق WhatsApp وطرق حلها
المواطن - ترجمة: منة الله أشرف
العناوين الفرعية إخفاء
1 1- ميزة توفير البطارية
2 2- ذاكرة التخزين المؤقت
3 3- إشعارات المكالمات
4 4- خدمات قوقل بلاي
5 5- أعد تثبيت WhatsApp

في بعض الأحيان قد تجد أن هاتفك لا يعرض لك إشعارات مكالمات WhatsApp عند قفله، ويأتي ذلك لعدد من الأسباب عرضها موقع Gadgets To Use التقني مع خطوات إصلاحها.

1- ميزة توفير البطارية

يمنعك هذا الاختيار من استقبال المكالمة الواردة إليك على WhatsApp، ولذلك عليك التحقق من تعطيلها، حيث تتوفر على كل هاتف ذكي يعمل بنظام أندرويد؛ لتوفير طاقة البطارية، ومن مهامها تعطيل التطبيقات والأنشطة في الخلفية.

ويمكنك تعطيلها بسهولة من خلال الخطوات التالية:

الإعدادات Settings > إعدادات البطارية Battery settings > خيار توفير البطارية Battery Saver ثم اختيار تعطيلها.

5 مشكلات في مكالمات تطبيق WhatsApp وطرق حلها (1)

2- ذاكرة التخزين المؤقت

عند استخدام أحد التطبيقات لفترة طويلة، يقوم التطبيق بإنشاء ملفات ذاكرة التخزين المؤقت، مما يؤدي أحيانًا إلى تأخير استجابة التطبيق، لذلك إذا واجهتك مشكلة عدم عرض مكالمات تطبيق واتساب، قم بمسح ذاكرة التخزين المؤقت وذلك عن طريق:

الذهاب إلى الإعدادات Settings > التطبيقات Apps > واتساب WhatsApp > التخزين storge > مسح ذاكرة التخزين المؤقت Clear Cache.

5 مشكلات في مكالمات تطبيق WhatsApp وطرق حلها (1)

3- إشعارات المكالمات

يجب عليك أيضًا التأكد من تمكين إشعار مكالمات تطبيق WhatsApp، وللتحقق من ذلك، فكل ما يمكنك فعله هو النقر مطولًا على أيقونة التطبيق في القائمة الرئيسية من الهاتف، ثم اختر معلومات التطبيق App Info > الإشعارات Notifications، وستظهر لك قائمة بالاختيارات التي قد ترغب في تفعيل إشعاراتها، ومن هناك تأكد من تفعيل اختيار ظهور إشعارات المكالمات. 

5 مشكلات في مكالمات تطبيق WhatsApp وطرق حلها (1)

4- خدمات قوقل بلاي

قد تكون خدمات قوقل بلاي Google Play هي السبب في توقف عرض إشعارات المكالمات؛ لذلك اذهب إلى تحديث الخدمات على متجر قوقل وذلك عن طريق الانتقال إلى الإعدادات Settings > التطبيقات Apps> خدمات Google Play وانتقل إلى أسفل الصفحة ثم اختر تفاصيل التطبيق App details.

عند اختيار تفاصيل التطبيق ستظهر لك رسالة ما إذا كان قوقل بلاي يحتاج إلى تحديث أم لا.

5 مشكلات في مكالمات تطبيق WhatsApp وطرق حلها (1)

5- أعد تثبيت WhatsApp

إذا لم تنجح جميع الطرق المذكورة أعلاه، يمكنك إلغاء تثبيت التطبيق وإعادة تنزيله من متجر قوقل بلاي Google Play.



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