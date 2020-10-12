أبرز 5 نزاعات سيخوضها دونالد ترامب إذا أعيد انتخابه

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

وضعت استطلاعات الرأي الحالية المرشح الديموقراطي جو بايدن متقدمًا على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باعتباره المرشح الأوفر حظًا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

ومن جهة أخرى، فقبل أربع سنوات، كانت نتائج الاستطلاعات أيضًا في صف هيلاري كلينتون وفاز ترامب، لذلك قد تتكرر النتيجة نفسها في هذه الانتخابات لا سيما وأن التاريخ الأمريكي يشير إلى أنه لم يفشل أي رئيس في فوزه بولاية ثانية في القرن الحادي والعشرين.

وقال تقرير الإندبندنت: لمحاولة فهم ما قد تخبئه السنوات الأربع المقبلة إذا فاز ترامب، سألنا خمسة من خبراء السياسة الأمريكيين عن آرائهم وتوقعاتهم.

1- عداء جديد بين الولايات المتحدة والصين

يعتقد أستاذ علم الاجتماع في برينستون، بول ستار أن ولاية دونالد ترامب الثانية ستتميز إلى حد ما بالحكم العدائي والمناهض للديمقراطية بشكل متزايد، ومن أبرز ما توقعه:

سباق تسلح متجدد بين الولايات المتحدة والصين.

انسحاب الولايات المتحدة من منظمة حلف شمال الأطلسي.

تصاعد العنف السياسي والتنميط العرقي والجنسي.

2- مهاجمة الذين حققوا في فساده

وأشار ماكس بيرنز، الخبير الاستراتيجي الديمقراطي، إلى أن دونالد ترامب سيكون لديه بضع حسابات ليحسمها بعد هذه الانتخابات قائلًا إن فترة ولاية ترامب الثانية ستتيح له فرصة تصفية الحسابات مع الديمقراطيين الذين حققوا في فساد فترة ولايته الأولى، كما توقع أن يفشي الكثير عن جرائم هيلاري كلينتون وباراك أوباما.

3- تشديد قانون الهجرة

وتوقع الدكتور ريتشارد جونسون، محاضر في السياسة الأمريكية بجامعة كوين ماري، أن ترامب سوف يشدد قانون الهجرة الأمريكي، مضيفًا: يريد ترامب مواصلة تشديد قانون الهجرة الأمريكي إلى أبعد مما فعل خلال فترة ولايته الأولى من خلال إدخال الترحيل الإلزامي لفئات معينة من المهاجرين وتشديد القيود على الأعمال التجارية التي توظف المهاجرين.

4- السفر إلى الفضاء

وقالت شارلوت كليمر المحللة السياسية إنه من المحتمل أن يعود رواد الفضاء الأمريكيون إلى القمر أو يغامروا بالذهاب إلى المريخ، حيث أعرب دونالد ترامب عن اهتمامه بالسفر إلى الفضاء وهو حريص على إطلاق مهمة إلى القمر أو المريخ خلال فترة رئاسته.

5- الهوس بأعماله التجارية

زعم مستشار الأمن القومي السابق لترامب، جون بولتون، أن الرئيس الأمريكي خلال السنوات الأربع الماضية رسخ أعماله الخاصة واستغل سلطته للكسب التجاري، متوقعًا على ألا تختلف الولاية عن ذلك مضيفًا أن وضعه في الفترة الثانية سيخوله لترسيخ السلطة السياسية لعائلته مثل ابنته إيفانكا وصهره جاريد كوشنير.

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