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أبطال آسيا يستعيد ذكريات الاتحاد في نسخة 2005
شهدت تتويجه باللقب على حساب العين

أبطال آسيا يستعيد ذكريات الاتحاد في نسخة 2005

2020/10/26
الساعة 11:54 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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أبطال آسيا يستعيد ذكريات الاتحاد في نسخة 2005 محمد كالون يحتفل
المواطن - مروة نبيل
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1 تعادل الاتحاد ضد العين ذهابًا:
1.1 التتويج بلقب دوري أبطال آسيا:

استعاد حساب دوري أبطال آسيا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، ذكريات مشاركة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في منافسات البطولة القارية نسخة 2005.

 

تعادل الاتحاد ضد العين ذهابًا:

ونشر حساب دوري أبطال آسيا الرسمي على “تويتر”، مقطع فيديو لأبرز لقطات مباراة العميد أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين الإماراتي في ذهاب نهائي البطولة القارية، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1/ 1.

وعلق قائلًا: “الزعيم ضد العميد.. في مثل هذا اليوم استضاف العين الإماراتي النادي السعودي في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2005 على ملعب طحنون بن محمد، انتهت المواجهة بالتعادل 1/ 1 بعدما سجّل هدف العين علي مسري وعادل للاتحاد السيراليوني محمد كالون“.

التتويج بلقب دوري أبطال آسيا:

وتألق العميد في مباراة الإياب ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين الإماراتي، ونجح في الفوز عليه برباعية مقابل هدفين، ليتوج بلقب دوري أبطال آسيا 2005 للمرة الثانية على التوالي.

 

محمد كالون في دوري ابطال اسيا 2005
كالون يرفع كأس البطولة

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