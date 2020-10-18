أبها يعزز هجومه بالسويدي كارلوس ستراندبيرج

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي أبها، قبل قليل، عن تعاقده رسميًّا مع المهاجم السويدي كارلوس ستراندبيرج؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم هذا الموسم.

أبها يضم ستراندبيرج:

ونشر حساب النادي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا أثناء توقيع كارلوس ستراندبيرج عقد انضمامه إلى الفريق لمدة موسم رياضي واحد على سبيل الإعارة قادمًا من صفوف الحزم.

وشهدت مراسم التوقيع حضور عضو مجلس الإدارة عبدالله شويل، ووكيل أعمال المهاجم السويدي نواف المهدي، فيما قدم رئيس النادي، أحمد الحديثي شكره لإدارة نادي الحزن ووكيل اللاعب على سهولة المفاوضات، متمنيًا له التوفيق.

دوري محمد بن سلمان للمحترفين:

وعملت إدارة النادي على تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات مميزة خلال الفترة الحالية، أملًا في الظهور بشكل أفضل في الموسم الرياضي الحالي، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها بالأمس مشواره في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم ضد الشباب، وخسر بهدف دون رد، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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