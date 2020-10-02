أبها يقترب من حسم 3 صفقات

المواطن - مروة نبيل

اقتربت إدارة نادي أبها من حسم 3 صفقات مميزة لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال منافسات الموسم الرياضي الجديد المقرر انطلاقه، يوم 17 من شهر أكتوبر الجاري.

أبها يدعم صفوفه

وأكد المشرف على كرة القدم في أبها، عبدالله الشويل أن الإدارة تعمل على ملف المحترفين الأجانب خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن الفريق الأول سيخوض أكثر من مباراة ودية في معسكره الحالي، تمهيدًا لانطلاق الدوري.

ويضم الفريق 5 محترفين، هم: الحارس المغربي علي محمدي، الجزائري مهدي تاهرات، المغربي أمين عطوشي، التونسيان سعد بقير وكريم العواضي، وتم الاستغناء عن الثنائي التونسي فراس شواط، وسليم بوخنشوش

وقال الشويل: “ملف المحترفين الأجانب سيغلق خلال الأيام الأربعة المقبلة، وبجانب الثنائي الأجنبي سيتم حسم صفقة لاعب محلي مميز، ولكن السرية تتطلب الكشف عن الأسماء خلال 96 ساعة لأنه سيتم إقفال ملف التعاقدات الأجنبية، هناك سبعة لاعبين ما زلنا نفاضل بينهم، لم يتبق إلا بعض التفاصيل البسيطة على العقود لإتمام التعاقد مع اثنين منهم”.

وأضاف “الملف المحلي لم يغلق، تبقى ثلاثة أسماء نسعى إلى التعاقد مع أحدها قريبا وسيتم الإعلان عنه، وهي صفقة مميزة للاعب محلي، سيتم الإعلان عنها خلال 48 ساعة إن تمت الأمور على خير، والأهم أن الفريق سيكون جاهزا للموسم الجديد، ونحقق الأهداف التي نسعى إليها”.

استعدادات الفريق للموسم المقبل

وعن استعدادات الفريق، قال الشويل خلال تصريحاته لـ”الاقتصادية”: “انطلق معسكرنا في جدة الأربعاء الماضي، وسيستمر لمدة تسعة أيام، يتخلله مباراتان وديتان أمام الوحدة، التي لعبناها أمس، والرائد الخميس المقبل”.

واختتم تصريحاته قائلًا: “الفريق سيلعب مباراتين، بالكيف وليس الكم، فريقنا شبه مكتمل، نعرف مستويات لاعبينا، ولدينا ثلاث مباريات، اثنتان في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وواحدة في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين أمام الهلال سنلعبها في غصون 11 يوماً ولا نريد إجهاد اللاعبين”.

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