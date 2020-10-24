أبو خالد اليمني استقر في حفر الباطن ويعمل في تعبئة المياه منذ 70 عامًا

المواطن - فواز الأسلمي - حفر الباطن

يعيش “أبو خالد” يمني الجنسية في المملكة منذ أكثر من 65 عامًا، ويعمل بتعبئة المياه منذ ذلك الحين وحتى يومنا هذا، حيث قدم إلى المملكة مع والده وأسرته وسكن في محافظة جدة عامين لينتقل بعدها إلى محافظة حفر الباطن ويستقر فيها.

واستذكر العم أبو خالد أيامه عند قدومه إلى محافظة حفر الباطن التي لم يكن بها سوى بيوت قليلة جدًّا، وعمل عند وصوله عند رجل الأعمال المعروف الشيخ عبدالله الشريع رحمه الله ومن ثم عند سعود الزغيبي كمخلص لباصات يتم تصديرها إلى الكويت.

وقال أبو خالد: إن محافظة حفر الباطن في ذلك الوقت لم يكن بها مدارس للبنين ولا حتى مقر للجوازات فكانوا كمقيمين يراجعون جوازات عرعر والدمام.

وأضاف أبو خالد: في ذلك الوقت كنت أعمل في تعبئة المياه لسكان حفر الباطن على “البهائم” التي تبلغ قيمتها ما يقارب 7 آلاف ريال ولم يكن في ذلك الوقت سيارات.

وحول الخدمات الصحية في المحافظة وفي ذلك الوقت، أوضح أبو خالد أنه لم يكن هناك سوى مستشفى واحد، وهو مستشفى العزيزية الواقع حاليًّا في حي العزيزية، وزاره في ذلك الوقت خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز، وبعد الزيارة توجه الملك فهد إلى بلدية حفر الباطن وقد استقبل جميع أهالي حفر الباطن من مواطنين ومقيمين.

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