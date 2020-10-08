أبو هداية: اتحادي فاوض لاعبي العميد للانتقال إلى النصر!

المواطن - مروة نبيل

نفى الإعلامي الرياضي محمد أبو هداية، أن يكون المشرف العام على كرة القدم بنادي النصر عبدالرحمن الحلافي هو من فاوض لاعبي الاتحاد للانتقال إلى صفوفه.

النصر يرغب في ضم ثنائي الاتحاد:

وسبق أن أكدت تقارير أن النصر قدم عروضًا شفهية لتحديد المبالغ المالية المطلوبة من أجل الحصول على خدمات ثنائي الاتحاد، فهد المولد وفواز القرني، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وأكد تقارير أن إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي قامت بشكوى عبدالرحمن الحلافي، بسبب مفاوضته للاعبين خلال مباراة الفريقين في الدوري، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

اتحادي فاوض اللاعبين:

وقال أبو هداية عبر حسابه الخاص على “تويتر”: “على مسؤوليتي الذي فاوض لاعبي الاتحاد للانتقال إلى النصر ليس الحلافي بل شخص اتحادي للأسف كان يبحث عن سمسرة وفائدة على حساب نجوم الفريق والمؤسف أن محور الشر يعلمون ذلك والتزموا الصمت!”.

ولاقت تغريدة أبو هداية تفاعلًا كبيرًا، حيث علق خالد الشمري قائلًا: “الله يوفقك يا أبو فيصل يا نزيه”، وكتب أبو معد: “يا ليت كل إعلام الاتحاد مثلك صدق وأصالة ونزاهة ولما وصل الاتحاد إلى ما وصل”.

وكان يُكافح العميد من أجل البقاء في دوري الكبار، حيث إنه كاد أن يهبط إلى دوري الدرجة الأولى، إلا أن فوزه في الجولة الأخيرة ضمن له البقاء، ويطمح في الاستعداد جيدًا لبداية أفضل في الموسم المقبل.

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