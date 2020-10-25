أحمد أشرف في الفيصلي رسميًّا

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الفيصلي عن تعاقده رسميًّا مع أحمد أشرف؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي 2020/ 2021.

أحمد أشرف في الفيصلي:

ونشر حساب نادي الفيصلي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورة للترحيب بلاعبه الجديد بعد العودة إلى صفوفه مجددًا، دون الكشف عن أي تفاصيل ومدة العقد.

أشرف مع الهلال

وكان أحمد أشرف قد لعب في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي الموسم الماضي على سبيل الإعارة، وعاد بعد ذلك إلى الهلال قبل أن يُقرر بيع عقد اللاعب بشكل نهائي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وخرج أحمد أشرف من حسابات المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو في الموسم الحالي، وتلقى أكثر من عرض للرحيل من الفيصلي، التعاون والرائد، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الفيصلي في دوري محمد بن سلمان:

وبدأ عنابي سدير منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم بالتعادل الإيجابي أمام التعاون، قبل أن يفوز في الجولة الثانية على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن بهدفين مقابل هدف.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي المركز الخامس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 4 نقاط، وبفارق الأهداف عن الرائد والفتح أصحاب المركزين الثالث والرابع.

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