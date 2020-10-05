أخضر الصالات يدشن معسكر الدمام بـ21 لاعبًا

المواطن - مروة نبيل

يدشن أخضر الصالات معسكرًا تدريبيًّا داخليًّا في مدينة الدمام، مساء يوم غد الثلاثاء ويستمر حتى 19 من أكتوبر الجاري.

قائمة أخضر الصالات:

وأعلن الجهاز الفني بقيادة الإسباني لويس فونسيكا، عن قائمة المنتخب السعودي لكرة قدم الصالات في معسكر الدمام، والتي ضمت 21 لاعبًا، وهم؛ عبدالله كردي، عبدالله الشمري، حمود الدهان، عبدالعزيز الحرشان، نواف العروان، جوهر جماح ومعاذ العسيري.

ويتواجد في قائمة أخضر الصالات أيضًا كل من؛ عبدالعزيز العلوني، نواف الشنيشني، ناصر الحارثي، عبدالإله العتيبي، محمد الخماس، سلطان الدحيم، عبدالله مغربي، فارس القحطاني، فيصل السلطان، ياسر بن محمد، محسن فقيهي، عبدالله الدوسري، أسامة باعبدالله وعبدالله الصايغ.

الاستعداد لبطولة كأس آسيا:

ويُعد معسكر أخضر الصالات في الدمام ضمن المرحلة السادسة من البرنامج الفني، استعدادًا للمشاركة في كأس آسيا المقرر إقامتها في الكويت خلال الفترة من 2 حتى 13 ديسمبر المقبل؛ والمؤهلة إلى كأس العالم “ليتوانيا 2021”.

ويتواجد المنتخب السعودي لكرة قدم الصالات في المجموعة الرابعة بمنافسات بطولة كأس آسيا 2020 والتي تضم منتخبات إيران، تايلاند وكوريا الجنوبية.

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