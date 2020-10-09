أرقام الباطن في 3 مواسم بـ دوري المحترفين

المواطن - مروة نبيل

يطمح الباطن للظهور بشكل مميز خلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2020/ 2021، بعد تدعيم صفوف الفريق بصفقات مميزة.

الباطن يتوج بلقب الدرجة الأولى

وأبرمت إدارة نادي الباطن العديد من الصفقات القوية، أملًا في تقديم أداء مميز في الموسم الرياضي الجديد؛ والبقاء وسط الكبار، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالسماوي في خطف بطاقة التأهل إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم المقبل، بعد فوزه على جدة في الجولة الـ34، قبل أن يحسم اللقب لصالحه بالجولة الأخيرة.

أرقام السماوي في دوري المحترفين

وكشف حساب دوري بلس الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أبرز أرقام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن في بطولة الدوري السعودي للمحترفين لـ3 مواسم متتالية، قبل أن يهبط إلى الدرجة الأولى؛ ولكنه نجح في العودة سريعًا.

ولعب السماوي في الدوري السعودي للمحترفين موسم 2016/ 2017، وحقق الفوز 6 مرات، وتعادل 8 مرات، وخسر 12 لقاءً، ليحصد 26 نقطة، ويحتل المركز الـ12، وفي الموسم التالي فاز 8 مرات وتعادل 7 مرات وهُزم 11 مرة، لينهي الموسم في المركز الـ11 برصيد 31 نقطة.

وفي بطولة الدوري السعودي للمحترفين موسم 2018/ 2019، نجح الفريق الأول لكرة القدم بالسماوي في تحقيق الفوز 7 مرات، فيما تعادل في 4 مباريات، وخسر 19 مواجهة، ليحصد 25 نقطة؛ ويحتل المركز الـ15.

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