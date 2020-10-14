أزمة جديدة تُهدد نادي الاتحاد

المواطن - مروة نبيل

يبدو أن هناك أزمة جديدة ستُهدد نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي خلال الفترة المقبلة، بسبب المستحقات المالية الخاصة بصفقة الأرجنتيني ليوناردو جيل.

أزمة تُهدد الاتحاد

وأكدت شبكة TYC SPORTS الأرجنتينية، أن إدارة نادي روزاريو سنترال قررت اتخاذ خطوة تصعيدية ضد نادي الاتحاد لعدم وفائه بأحد أقساط صفقة ضم ليوناردو خيل.

وأضافت الشبكة الأرجنتيني، أن مسؤولي النادي طالبوا إدارة العميد بالحصول على 500 ألف دولار تمثل قيمة إحدى دفعات الصفقة، ولم يتم سدادها حتى الآن.

ولفتت إلى أن نادي روزاريو سنترال الأرجنتيني سيخوض جولة ودية هذا الأسبوع مع إدارة العميد قبل أن تبدأ إجراءات التصعيد فعليًا باللجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

وكان نادي الاتحاد قد تعاقد مع الأرجنتيني ليوناردو جيل لمدة عامين ونصف خلال فترة الانتقالات الصيفية عام 2019، وأعلن قبل أيام عن إعارته إلى فاسكو دي جاما البرازيلي، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

العميد يبحث عن انطلاقة أفضل

وتسعى الإدارة لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بلاعبين مميزين، سواء من الشباب أو صفقات من خارج النادي ورحيل البعض الآخر، أملًا في تحسين النتائج والظهور بشكل أفضل الموسم المقبل، بعد تراجع نتائجه خلال الفترة الأخيرة.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالعميد يُكافح من أجل البقاء في دوري الكبار الموسم المقبل، حيث إنه كاد أن يهبط إلى دوري الدرجة الأولى، إلا أن فوزه في الجولة الأخيرة ضمن له البقاء.

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