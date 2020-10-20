أكاديمية مهد توقع أول شراكة سعودية مع يويفا

المواطن - مروة نبيل

أعلنت أكاديمية مهد عن توقيع اتفاقية تعاون مشترك مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، اليوم الثلاثاء، في شراكة هي الأولى من نوعها على مستوى المنطقة.

شراكة بين أكاديمة مهد ويويفا

وذكر بيان أكاديمية مهد الرسمي: “تنقسم هذه الشراكة التي تبني أول علاقة استراتيجية بين الرياضة السعودية والاتحاد الأوروبي إلى قسمين، يتعلق الأول بإقامة برنامج دبلوم في إدارة كرة القدم، والتي تمنح عادة إلى القادة الرياضيين النخبة حول العالم”.

وتابع البيان: “وتأتي مناصب المدير التنفيذي والمدير الفني على رأس التخصصات المستفيدة من هذا البرنامج الذي ستُقدمه الأكاديمية مجانًا، إيمانًا منها بضرورة تطوير الكفاءات الرياضية”.

الأكاديمية تُرتجم الكتب والمناهج المعتمدة

ومن المقرر أن تتولى أكاديمية مهد في الشق الثاني من الاتفاقية ترجمة الكتب والمناهج المعتمدة من “يويفا”، وذلك بهدف إثراء المحتوى الرياضي العربي في ظل شح المواد الرياضية في المكتبات والمناهج العربية.

وأكد رئيس الأكاديمية، عبدالله حماد بأن هذه الخطوة انطلاقة حقيقة للدور الذي وُجدت من أجله “مهد”، مضيفًا: “نسعد اليوم بتدشين شراكة واعدة مع إحدى أكثر المنظمات الرياضية نجاحًا على مستوى العالم”.

واختتم عبدالله حماد تصريحاته قائلًا: “نأمل أن تنعكس هذه الاتفاقية وغيرها على تحقيق أهدافنا التي نطمح لها من خلال هذا المشروع الذي يُعد أحد مبادرات برنامج جودة الحياة ضمن رؤية المملكة 2030”.

إطلاق الأكاديمية لتطوير المواهب

وتم إطلاق أكاديمية مهد شهر يوليو الماضي، لاكتشاف وتطوير المواهب في سن صغيرة، وتُعد أحد أضخم الأكاديميات الرياضية في العالم وليس السعودية فقط، لكي تكون بوابة الأبطال الرياضيين نحو المحافل الإقليمية والعالمية، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويتواجد 6 أقسام رئيسية في الأكاديمية، وهي؛ اكتشاف المواهب وتقييمها بمختلف الرياضات عبر كشافين متخصصين، التدريب من خلال رفع عدد الساعات إلى 3 يوميًّا، وتطوير الأداء الرياضي الساعي إلى تحسين المواهب، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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