إبراهيموفيتش يُحذر الإيطاليين من كورونا

المواطن - مروة نبيل
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وجه مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان، السويدي زلاتان إبراهيموفيتش رسالة إلى الشعب الإيطالي طالبه خلالها بعدم تحدي فيروس كورونا المستجد.
إبراهيموفيتش يُحذر من كورونا
وطالب السويدي كافة أفراد الشعب الإيطالي بضرورة احترام قواعد الوقاية من الفيروس وارتداء الأقنعة، والحفاظ على المسافة الآمنة، لتجنب الإصابة بالوباء العالمي بعد انتشاره بأعداد كبيرة.
ونشر المهاجم السويدي مقطع فيديو عبر حسابه على “انستقرام”، وقال: “تحداني الفيروس وانتصرت عليه، لكنك لست زلاتان، لا تتحداه.. استخدم رأسك، واحترم القواعد والمسافات والعلامة دائمًا، وسوف نفوز بالمعركة”.
إصابة زلاتان بفيروس كورونا
وكان زلاتان قد تعرض للإصابة بفيروس كورونا الشهر الماضي، وخضع لفترة حجر صحي، قبل أن يتعافى وتتحول عينته إلى سلبية، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).
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