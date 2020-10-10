شفاء زلاتان إبراهيموفيتش من فيروس كورونا

المواطن - محمد سمعه

أعلن اللاعب السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي ميلان الإيطالي، عن شفائه من فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد خضوعه لفحوصات طبية.

إبراهيموفيتش يسخر من الفيروس:

وقال إبراهيموفيتش عبر حسابه في “تويتر” : “لقد تعافيت من فيروس كورونا لقد كانت النتيجة سلبية بالأمس وإيجابية اليوم، لا يوجد أعراض علي، الفيروس كان شجاعًا ليتحداني، لقد كانت فكرة سيئة للغاية”.

وكانت تقارير صحافية إيطالية كشفت عن إصابة النجم السويدي إبراهيموفيتش لاعب ميلان بفيروس كورونا، وذلك قبل مواجهة فريق بودو جليمت النرويجي في الدوري الأوروبي يوم 24 سبتمبر الماضي.

وقالت صحيفة The Sun البريطانية: إن نتيجة فحص إبراهيموفيتش جاءت إيجابية؛ وذلك بعد أن خضع للفحوصات مع زملائه في ميلان الأربعاء 23 سبتمبر الماضي.

زلاتان إبراهيموفيتش بدأ الموسم بشكل قوي مع ميلان:

وكان إبراهيموفيتش بدأ موسم 2020/ 2021 بشكل قوي مع ميلان حيث سجل هدفًا في مباراة ميلان ضد شامروك روفرز الأيرلندي في الدوري الأوروبي، كما سجل ثنائية لميلان في لقاء بولونيا بالجولة الأولى من الدوري الإيطالي لموسم 2020/ 2021.

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