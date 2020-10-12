إزالة 2500 ورشة ومحل تجاري بشارع الإسكان بجدة 

المواطن - جدة

شرعت لجنة مشتركة من أمانة جدة ووقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية وشركة الكهرباء في إزالة 2500 ورشة ومحل تجاري ضمن نطاق حي الوزيرية بجدة، وذلك بعد فصل التيار الكهربائي عنها مؤخراً.

وجاءت عملية الإزالة باعتبار أن وضع هذه الورش عشوائي، وأنها تقع ضمن حدود أملاك “عين العزيزية” المعتمدة بأمر سامٍ ضمن نطاق حي الوزيرية جنوب جدة ابتداءً من شارع الإسكان وحتى شارع المحجر.

وكانت الجهات المختصة منحت أصحاب الورش والمحلات مهلة حتى 12 صفر الجاري لإخلاء الأرض التي تبلغ مساحتها الإجمالية 500 ألف متر مربع.

وذكر مدير الأراضي والأملاك بالوقف محمد الشريف في وقت سابق أن إدارة هذه الورش والمحلات وتشغيلها يمثل عبئا على الدولة حيث لا تتوفر بها بنية تحتية جيدة، من صرف صحي ومياه.

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