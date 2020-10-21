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إصابة جنابري بـ كورونا تُربك حسابات بايرن ميونخ
بطل أوروبا سيواجه أتلتيكو مدريد الليلة

إصابة جنابري بـ كورونا تُربك حسابات بايرن ميونخ

2020/10/21
الساعة 7:38 مساءً
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
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إصابة جنابري بـ كورونا تُربك حسابات بايرن ميونخ سيرجي جنابري لاعب بايرن ميونخ
المواطن - محمد سمعه
العناوين الفرعية إخفاء
1 موعد مباراة بايرن ميونخ وأتلتيكو مدريد
2 جنابري يخوض آخر حصة تدريبية أمس

أُربكت حسابات المدرب الألماني هانز فليك مدرب الفريق الكروي الأول بـ بايرن ميونخ الألماني، وذلك بعد إصابة اللاعب الألماني سيرجي جنابري بفيروس كورونا المستجد.

موعد مباراة بايرن ميونخ وأتلتيكو مدريد

ويستعد البايرن، لمواجهة فريق أتلتيكو مدريد الإسباني الليلة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة في الجولة الأولى من دور المجموعات لـ بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2020/2021.

وكان الحساب الرسمي لفريق البايرن أعلن عبر “تويتر” في وقت سابق أن سيرجي جنابري أُصيب بـ كورونا بعد أن جاءت نتيجة الفحص إيجابية كما عزل اللاعب الألماني نفسه في الحجر المنزلي.

جنابري يخوض آخر حصة تدريبية أمس

يذكر أن جنابري كان خاض أمس الثلاثاء آخر حصة تدريبية له مع لاعبي البايرن قبل الدخول في فترة العزل.

وكان جنابري فاز مع البايرن بخمس بطولات خلال 4 أشهر، حيث تُوج بـ الدوري الألماني في مايو وبلقب كأس ألمانيا في يونيو وبلقب دوري أبطال أوروبا في أغسطس ولقب السوبر الأوروبي في سبتمبر، بالإضافة للفوز بلقب السوبر الألماني في أوائل أكتوبر الجاري.

وسبق لفريق بايرن ميونخ الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا في ست مناسبات كان آخرها في صيف عام 2020، وذلك بعد الفوز على فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في المباراة النهائية بهدف دون رد سجله اللاعب الفرنسي كينجسلي كومان.

وسيُمثّل البايرن، القارة الأوروبية في بطولة كأس العالم للأندية نسخة 2020 التي من المتوقع انطلاقها في يناير 2021.

سيرجي جنابري لاعب بايرن ميونخ
جنابري لاعب البايرن

 


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