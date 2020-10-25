إصابة خالد الغامدي بقطع في الرباط الصليبي

المواطن - مروة نبيل

كشف نادي الشباب، قبل قليل، تفاصيل الإصابة التي تعرض لها نجم الفريق الأول لكرة القدم، خالد الغامدي، خلال مباراة الرائد الماضية.

الصليبي يبعد خالد الغامدي:

وأشار حساب النادي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن الفحوصات الطبية التي خضع لها خالد الغامدي أثبتت تعرضه لقطع في الرباط الصليبي وقطع في الغضروف للركبة.

ومن جانبها، تمنت إدارة نادي الشباب، برئاسة خالد البلطان، ونيابة عن كافة الجماهير الشبابية، السلامة للاعب والعودة إلى الملاعب بشكل أقوى، بعدما تأكد غيابه عن الفريق الأول لكرة القدم لعدة أشهر بسبب الإصابة.

وكان خالد الغامدي صاحب الـ32 عامًا، قد تعرض للإصابة خلال مباراة فريقه الشباب ضد الرائد، بعد لعب مشتركة مع لاعب المنافس، ولم يستطع استكمال اللقاء، ليُغادر الملعب في الشوط الثاني.

وانضم الغامدي إلى الشباب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي بعقد يمتد لـ3 سنوات، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الشباب في دوري محمد بن سلمان:

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب مشواره في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالفوز على أبها بهدف دون رد، قبل أن يتعادل مع الرائد في الجولة الثانية بهدفين لكل فريق.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب لمواجهة نظيره النصر، مساء يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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