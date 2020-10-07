إنصاف دي سوزا وتفاريس من الفيفا بعد مغادرة الأهلي

المواطن - محمد سمعه

أنصف الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” نجمي الأهلي السابقين، البرازيلي جوزيف دي سوزا والرأس أخضري دجانيني تفاريس وذلك بعد انتقالهما إلى ناديي بيشكتاش وطرابزون سبور التركيين على الترتيب، عن طريق إصدار بطاقات مؤقتة لهما للعب بها.

وكان الثنائي دي سوزا وتفاريس رحلا عن الراقي عن طريق فسخ العقد، وذلك بسبب عدم الحصول على المستحقات المالية المتأخرة لهما رغم وعود إدارة النادي برئاسة عبدالإله مؤمنة.

بطاقة مؤقتة لثنائي الأهلي السابق

وبحسب ما ذكرته صحيفة SABAH فإن الفيفا قرر إصدار بطاقة مؤقتة للاعب دي سوزا للعب بها مع بيشكتاش بعدما رفض الراقي إرسال البطاقة لنادي بيشكتاش، كما أن الفيفا سيصدر بطاقة أخرى لـ تفاريس كون الراقي لا يود إرسال بطاقته لنادي طرابزون سبور.

وأكدت الصحيفة أن الراقي رفض إرسال الأدلة والأوراق التي تُثبتت صحة موقفه في قضية فسخ عقد جوزيف دي سوزا.

الأهلي يرفض رحيل عمر السومة

وفي سياق آخر، تردد في الفترة الأخيرة أن اللاعب السوري عمر السومة حدد شرطه للنادي الأهلي، وذلك للبقاء مع الفريق أو الرحيل في حال عدم تنفيذه مما جعل النادي يرد بقراره حول هذا الأمر.

ورفض الراقي فكرة التفريط في السومة خلال الفترة الحالية، بجانب أن مناقشة أمر رحيل اللاعب السوري أو بقائه سيكون بنهاية موسم 2020/2021 بحسب الزميلة “الاقتصادية”.

كما أن إدارة الراقي ستقوم بعمل غربلة في صفوف الفريق الكروي الأول والتركيز على ضم أقوى الصفقات الأجنبية لتدعيم الراقي بالفترة المقبلة.

ويسعى المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش مدرب الأهلي إلى تصحيح المسار وتصحيح أخطاء اللاعبين وذلك بعد خروجهم من ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2020، ضد نادي النصر.

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