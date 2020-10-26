استبعاد أحمد موسى من قائمة النصر

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي النصر، قبل قليل، عن استبعاد النيجيري الدولي أحمد موسى من قائمة الفريق الأول لكرة القدم خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي 2020/ 2021.

أحمد موسى يرحل:

ونشر حساب النادي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو لأبرز لقطات المهاجم النيجيري مع الفريق، وأخرى وهو يودع اللاعبين في غرف خلع الملابس، وعلق قائلًا: “شكرًا لكل ما قدمته مع ناديك النصر.. شكرًا أحمد موسى“.

وجاء استبعاد موسى من قائمة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر قبل دقائق من غلق فترة الانتقالات الصيفية في السعودية، وسط أنباء عن إعادة النجم البرازيلي بيتروس إلى صفوف العالمي خلال الفترة الحالية.

المهاجم النيجيري مع النصر:

وكان أحمد موسى قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر قادمًا من ليستر سيتي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية عام 2018، بعد تألقه اللافت مع المنتخب النيجيري في كأس العالم الذي أُقيم في روسيا.

ولم يظهر المهاجم النيجيري بالمستوى المتوقع مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، الأمر الذي عرضه لانتقادات جماهيرية طوال الفترة الماضية، رغم مساهمته في تسجيل أكثر من 21 هدفًا، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

النصر في دوري محمد بن سلمان:

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر مشواره في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بهزيمتين أمام الفتح والتعاون، الأمر الذي أثار غضب الجماهير، التي تُمني النفس بمنافسة العالمي على اللقب هذا الموسم.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة نظيره الأهلي، غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

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