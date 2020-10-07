استبعاد خالد الغنام من معسكر الأخضر الأولمبي

المواطن - مروة نبيل

قرر المدير الفني سعد الشهري استبعاد خالد الغنام من قائمة المنتخب السعودي تحت 23 عامًا، في المعسكر الإعدادي المقام حاليًّا في الدمام.

استبعاد خالد الغنام:

وجاء استبعاد خالد الغنام صاحب الـ19 عامًا من قائمة الأخضر الأولمبي، بعدما أوضحت الفحوصات الطبية التي خضع لها مؤخرًا تعرضه لالتهاب في الوتر العلوي للعضلة الخلفية في الفخذ الأيمن.

وشارك خالد الغنام مؤخرًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في منافسات دوري أبطال آسيا 2020، قبل أن يودع البطولة من الدور نصف النهائي، وتعرض اللاعب للإصابة خلال مشاركته القارية.

معسكر الدمام يُجهز الأخضر الأولمبي:

وتحتضن مدينة الدمام معسكر الأخضر الأولمبي، حتى يوم 14 من شهر أكتوبر الجاري، في إطار المرحلة الأولى من البرنامج الإعدادي لـ”أولمبياد طوكيو 2021“، والمقرر إقامتها، شهر يوليو المقبل.

وتأهل المنتخب السعودي تحت 23 عامًا إلى دورة الألعاب الأولمبية بعد فترة طويلة من الغياب، بعدما احتل المركز الثاني في بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا التي أُقيمت في تايلاند شهر يناير الماضي، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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