استشاري وبائيات لـ”المواطن”: فيروس كورونا لم يتحور جينيًا

المواطن- محمد داوود- جدة

أكد استشاري الوبائيات بمنظمة الصحة العالمية بالشرق الأوسط الدكتور أمجد الخولي لـ”المواطن“، أنه لا توجد إلى الآن أي دلائل علمية تشير إلى حدوث تحور في التركيب الجيني لفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19.

تحور فيروس كورونا لم يثبت بعد

وأوضح أنه تم دراسة الآلاف من العينات ولم يثبت تحور جيني للفيروس أو تغير أعراضه أو طرق انتقاله، كما أنه لا صحة بأن الفيروس يمر بفترات ضعف أو أن تأثيره أصبح أقل ، لافتًا إلى نجاح منظمة الصحة العالمية في بناء نسق معرفي لفيروس “كوفيد-19″، حيث نجحت حتى الآن في عزله وفك تركيبته الجينية ومعرفة الكثير من خواصه ونمط انتقاله.

40 % حالات بسيطة

ولفت إلى أن الإصابات الناتجة فيروس كورونا 40% منها تكون حالتهم بسيطة، و40% متوسطة، و20% حالات شديدة وحرجة، وجميع هذه الفئات موجودة منذ بداية الفيروس وحتى الآن.

اتباع الإجراءات الاحترازية

ونوه أن الدول التي تنخفض بها الأعداد يعد دليلاً على الإجراءات التي تستخدم في هذه الدولة، إذ إنه لابد من الحذر واتباع الإجراءات الاحترازية كما هي لتقليل فرصة الانتشار مرة أخرى ، مع التأكيد على أن كل الدول مطالبة بشكل قوى من اكتشاف الحالات بشكل سريع وإجراء الفحص المخبرى بدقة، ومتابعة المخالطين لأنهم الأكثر عرضة للإصابة”.

أهم التوصيات الوقائية

وشدد الدكتور الخولي على بعض التوصيات التي تهدف إلى الحد من التعرض للأمراض ونقلها، بما في ذلك النظافة الشخصية ونظافة الجهاز التنفسي والممارسات الغذائية الآمنة وهي:

⁃ غسل اليدين بالصابون والماء أو فرك اليدين بمطهر كحولي.

⁃ تغطية الفم والأنف بقناع طبي أو منديل أو الأكمام أو ثني الكوع عند السعال أو العطس.

⁃ تجنب ملامسة أي شخص مصاب بأعراض زكام أو تشبه الأنفلونزا بدون وقاية، والتماس الرعاية الطبية في حال الإصابة بحمى وسعال وصعوبة في التنفس.

⁃ تطبيق التباعد الجسدي ، والابتعاد عن أماكن التجمعات.

⁃ عند زيارة الأسواق المفتوحة، تجنب الملامسة المباشرة دون وقاية للحيوانات الحية والأسطح التي تلامسها الحيوانات.

⁃ طهي الطعام جيدًا، وبالأخص اللحوم.

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