افضل رياضة لحرق الدهون

بعض الأشخاص تمارس الرياضة بصورة يومية أو ترغب في حرق الدهون، لذلك تبحث عن افضل رياضة لحرق الدهون حتى تحافظ على وزنها المثالي من خلال بيوتهم.

تمارين رياضية لحرق الدهون في المنزل

من أمثلة هذه التمارين والتي تتمكن من القيام بها لمدة 30 دقيقة بصورة يومية حتى تتمكن من حرق الدهون هي تمارين الوثب، حيث تتكرر في نفس المكان خمسة أو أربعة مرات بصورة يومية.

تمرين يطلق عليه الزومبا وتمارين الأيروبيك، حيث يعمل على تنشيط الدورة الدموية وارتفاع معدل الحماية من خلال الجهاز المناعي، وتحافظ على مظهر الجسم والوقاية من حدوث ترهلات.

تتمكن من ممارسة رياضة حمل الأثقال المناسبة لجسم الشخص سواء كان ذكر أو أنثى، وتتمكن من ممارسة تمرين المشي ويعتبر من أقوى تمارين حرق الدهون وخسارة الوزن.

يتسبب تمرين المشي في حرق 50% من إجمالي دهون الجسم إذا قام به الفرد لمدة 40 دقيقة ثلاثة مرات أسبوعيًا.

تتمكن من ممارسة تمرين العجلة ويعتبر من أفضل تمارين حرق الدهون، حيث إذا كان الشخص لن يتمكن من قيادة العجلة يستطيع تطبيق التمرين بطريقة محددة.

يتمكن من الاستلقاء على الظهر مع تطبيق اليدين وراء الرأس ورفع الفخذين والركبتين، ويعمل مثل ما يبدل سائق الدراجة ويكرر التمرين 24 مرة بناًء على قدرة الشخص.

إذا كان الشخص يتمكن من السباحة مع توافر الوقت للذهاب إلى حمام السباحة في الأندية او داخل منزله، يتمكن من ممارسة هذا التمرين لأنه يساعد على تحسين العضلات بواسطة ممارسته أربع مرات أسبوعيًا.

ما هي دهون الجسم

في البداية يجب التعرف على نوع الدهون المتواجدة في الجسم، حتى تتمكن من اختيار افضل رياضة لحرق الدهون وخسارة الوزن بواسطة الحد من السعرات الحرارية المتواجدة والمتراكمة في الجسم.

الزيادة في الدهون التي تؤدي إلى الزيادة في الوزن يكون سببها متمثل في: عدم ممارسة الرياضة، مواجهة الشخص مشاكل نفسية، حدوث اضطراب في عملية الهضم.

تناول بعض الأدوية تتسبب في زيادة الوزن والدهون، وتعرض الشخص للإرهاق والتعب مع تقدم العمر وصولًا إلى مرحلة الشيخوخة إلى جانب انقطاع الحيض وأسباب أخرى لدى النساء.

كيفية التخلص من الدهون المتراكمة في الجسم

ممارسة التمارين الرياضية إلى جانب تجنب الجلوس لفترات طويلة، بالإضافة إلى ممارسة الحياة اليومية بصورة أكثر نشاط متجنبًا ركوب السيارات والدراجات البخارية.

يجب الابتعاد عن استعمال المصعد أو السلالم الكهربائية، ويجب تجنب تناول المأكولات السريعة، حيث تعتبر بالسعرات الحرارية.

يجب اتباع حمية غذائية صحية خالية من الدهون المشبعة، وتجنب الكحوليات وقلة النوم والأكل بدون مضغ.

نصائح يجب اتباعها عند ممارسة تمارين حرق الدهون

من خلال موقع المواطن نوضح أهم النصائح التي يجب اتباعها لحرق الدهون

يجب تناول وجبات طعام قبل البدء بممارسة التمارين، حيث أن الرياضة بطبيعتها تزيد الشعور بالجوع، ويتسبب ذلك في تناول وجبات تسد الجوع وزيادة دهون الجسم.

يجب الحصول على فطار صحي أو وجبة خفيفة تمنع الشعور بالجوع بسبب ممارسة التمارين الرياضية، ويتسبب ذلك في تجنب تناول الوجبات السريعة.

يجب عند بداية التمارين لأول مرة أو العودة بعد مدة انقطاع طويلة، البداية بتمارين خفيفة وبطيئة حتى لا يزيد الضغط على الجسم، ويتسبب ذلك في شعور عضلات وأربطة الجسم بالألم.

بعد ذلك تبدأ بزيادة معدلات ممارسة التمارين الرياضية بصورة تدريجية، حتى يتعود الجسم والمفاصل على هذه التمارين والضغط والتحميل عليها أيضًا.

مجموعة تمارين رياضية لحرق الدهون

تتمكن من ممارسة تمرين الضغط، وهو عبارة عن تركيز وزن الجسم على الكفين وأصابع القدم بشكل مستقيم مائل بزاوية تقترب إلى 60 درجة، يبدأ الشخص في الصعود والنزول باتجاه الأرض.

وذلك مع ضرورة جعل الجسم مستقيم والذراعين مستقيمين مع النزول بالجسم بالشكل الذي يجعل الذراعين يشكلون زاوية قائمة مع شد العضلات والأرداف، ويتم تكرير التمرين عشرة مرات.

تمرين البلانك، وهو تمرين يتشابه مع تمرين الضغط، ولكن بدلًا من الضغط على الكفين يكون الضغط على الذراعين وبصورة خاصة منطقة المرفقين، مع ضرورة جعل الجسم في شكل مستقيم.

شد عضلات البطن والأرداف وجعل الرأس في مستوى مستقيم مع باقي أجزاء الجسم مع قبض الكفين، ويتم ممارسة هذا التمرين لمدة تتراوح بين 30 ثانية إلى 60 ثانية.

تمرين Bird Dog، وهو عبارة عن الوقوف بمساعدة الركبتين وكفين اليد، حيث يكونان متساويان ومتوازيان في الاتجاه للأرض.

يجب رفع اليد اليمنى للأمام وفرد الساق اليسرى للخلف مع جعل الجسم مستقيم، وضرورة التبديل بين الركبتين والكفين لمدة عشر مرات.

تتمكن من اتباع التمارين اللاهوائية، حيث تعتبر افضل رياضة لحرق الدهون وتعمل على حرق الدهون بدون بذل مجهود كبير.

الانضباط على ممارسة التمارين واجب حتى تصل إلى النتيجة المطلوبة، ولكن بعد فترة كبيرة من الوقت.

تتمكن من دمج التمارين اللاهوائية مع اتباع نظام غذائي صحي ينصح به المختصين، حيث من فوائد هذه التمارين بناء العضلات مع حرق الدهون مثل: تمرين المتقطع عالي الكثافة.

تتمكن من اتباع نظام صحي جانب تمارين الرياضة لحرق الدهون، ويتكون من وجبات عالية البروتينات، حيث تساعد على عدم تراكم دهون البطن.

يزيد ذلك من الكتلة العضلية مع مراعاة تناول الوجبات التي تشمل دهون صحية، حيث تزيد من الشعور بالشبع.

يجب تناول وجبات غنية بالألياف وتقبل الذوبان في الماء، حيث تعمل على تحسين الشعور بالشبع وتساعد على خفض السعرات الحرارية بنسبة تصل إلى 10%.

يجب تجنب تناول الكربوهيدرات المكررة بصورة، حيث تزيد من نسبة السكر في الدم، وتؤدي إلى الشعور بالجوع وتساعد أيضًا في تكوين الدهون وزيادة الوزن.

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