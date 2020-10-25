الأهلي يؤمن مستقبله بتوقيع عقود احترافية لـ8 شباب

المواطن - مروة نبيل

أعلن النادي الأهلي عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن توقيع الإدارة برئاسة عبدالإله مؤمنة، مساء اليوم الأحد، عقودًا احترافية مع 8 لاعبين من فئة الشباب.

الأهلي يوقع عقودًا مع 8 لاعبين

وأشار حساب النادي الرسمي إلى أنه تم توقيع عقود احترافية مع كل من؛ مناف أبو يابس، فهد مجرشي، إياد مدني، سلطان السريحي، عبدالله محبوب، عبدالله طوهري، عبدالرحمن الصانبي وأحمد النخلي.

وتم توقيع العقود اليوم بحضور المدير التنفيذي لقطاع الفئات السنية لكرة القدم بالنادي الأهلي محمد الحارثي، والمدير الفني للقطاع، المدرب الوطني مساعد العمري، بالإضافة إلى مدير الاحتراف محمد عسيري.

وقدم محمد الحارثي خالص الشكر والتقدير لمجلس إدارة النادي، لدعمتهم ومتابعتهم الدائمة لقطاع الفئات السنية من أجل تحفيز اللاعبين لتقديم المستويات الفنية المميزة.

الراقي يواصل التألق

على الجانب الآخر، بدأ الفريق الأول لكرة القدم بالراقي منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم بمستوى مميز، حيث نجح في تحقيق فوزين متتاليين، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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