الاتحاد الآسيوي في مرمى الانتقادات

المواطن - مروة نبيل

تعرض الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لانتقادات قوية خلال الساعات الماضية؛ بسبب تعليق نائب الرئيس الإيراني، مهدي تاج، على احتجاج نادي النصر ضد بيرسبوليس.

انتقادات لـ الاتحاد الآسيوي:

وأبدى النقاد الرياضيون في برنامج “الدوري مع وليد” انتقادهم الشديد لمسؤولي الاتحاد الآسيوي لكرة القدم خلال الفترة الماضية، مؤكدين أن هناك دولًا معينة تتحكم به.

وقال ماجد الفهمي: “التصرفات تثبت قبل الأقوال.. الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اتحاد فاضح، وهذا يثبت أنه توجد دول تتحكم بالاتحاد الآسيوي.. يجب أن يكون تكتل من الدول المتضررة”.

وأضاف الفهمي تصريحاته التلفزيونية قائلًا: “يجب أن يكون أول قرار من رئيس الاتحاد القاري أن يقال هذا النائب.. يجب أن يجتث هذا الاتحاد الفاسد”.

وتابع: “العدالة معدومة مع الأندية السعودية كلها من الاتحاد القاري منذ زمان.. بحثت كصحفي وكل الدلائل تثبت أنه حسابه.. يوجد تعامل مرن مع دول غرب آسيا، وهذا الاتحاد الآسيوي يعري نفسه.. توجد جرائم في مدرجات إيرانية ولم يحرك أي ساكن الاتحاد”.

وعلق عادل التويجري قائلًا: “إذا ثبت أن هذا الحساب لنائب رئيس الاتحاد الآسيوي فإن هذا اتحاد نيشيموري.. هذه البطولة من أسهل البطولات لأنها مجمعة وللأسف خرجت أنديتنا منها والهلال أخرج.. هذا الحديث كوارثي ومخجل ومعيب”.

وأردف: “في التغريدة قال بصفتي، وهذا اتحاد نيشيموري.. كانت الأندية السعودية تذهب إلى إيران وتستفز وتأذى ولم يحرك الاتحاد الآسيوي ساكن.. الذي عمله الاتحاد القاري في الهلال يدل أنه لا يهمه أحد.. أكثر قرارين اتخذها ظالمين هو إقصاء الهلال من بطولتين”.

واختتم تصريحاته قائلًا: “آراؤنا المنهجية لا يجب أن تبنى على ردة فعل.. عندنا مشاكل داخلية مثلًا إبراهيم القاسم يقول: إنه ليس عضوًّا في لجنة ويظهر يدافع عن الاتحاد القاري.. أحد أنديتكم ينحر وأنت تقول إنه يؤثر على الجدولة”.

احتجاج النصر:

ولفتت تقارير صحافية إلى أن إدارة النصر برئاسة صفوان السويكت تقدمت باحتجاج رسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بسبب عدم أهلية مشاركة بعض لاعبي بيرسبوليس في دوري أبطال آسيا 2020، لتسجيلهم قبل أيام من البطولة.

ونجح الفريق الإيراني في خطف بطاقة التأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2020، بعد تفوقه على العالمي بركلات الترجيح، عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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