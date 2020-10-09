الاتحاد الآسيوي يرفض احتجاج النصر

المواطن - مروة نبيل

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قبل قليل، عن رفض الاحتجاج الذي تقدم به النصر ضد بيرسبوليس الإيراني.

الاتحاد الآسيوي يرفض

وأصدرت لجنة الانضباط والأخلاق قرارًا برد الاعتراض المقدم من نادي النصر السعودي، بشأن مباراة قبل نهائي دوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب، بحسب المادة 59 من تعليمات دوري أبطال آسيا 2020.

وتابعت اللجنة في البيان الرسمي المقتضب: “ولن يقوم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بعمل أي تعقيب إضافي حول هذا الأمر”.

النصر يحتج وبيرسبوليس يرد رسميًا

وتقدمت إدارة النصر برئاسة صفوان السويكت باحتجاج وبشكل رسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بسبب عدم أهلية مشاركة بعض لاعبي الفريق الإيراني في دوري أبطال آسيا 2020، لتسجيلهم قبل أيام من البطولة.

وأكد نادي بيرسبوليس الإيراني، بالأمس، إرسال ملف متكامل إلى لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ردًا على احتجاج العالمي، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وكان الفريق الإيراني قد نجح في خطف بطاقة التأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2020، بعد تفوقه على العالمي بركلات الترجيح، عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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