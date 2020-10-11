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الباطن يحسم ودية القادسية بهدفين
استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد

الباطن يحسم ودية القادسية بهدفين

2020/10/11
الساعة 8:49 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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الباطن يحسم ودية القادسية بهدفين جانب من المباراة
المواطن - مروة نبيل
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1 الباطن يفوز على القادسية:
1.1 التأهل إلى دوري المحترفين:

نجح الباطن في الفوز على الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية بهدفين مقابل هدف، في المباراة الودية التي أُقيمت مساء اليوم الأحد، استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد.

الباطن يفوز على القادسية:

وبدأت مباراة الباطن ضد القادسية التي أُقيمت على ملعب الأخير بشكل سريع، وتمكن الفريق القدساوي من فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 29 عن طريق لاعبه حسن شراحيلي.

 

الباطن
لاعبو السماوي

وضغط اللاعبون بحثًا عن تسجيل هدف جديد، قبل أن ينجح فهد هدل في تعزيز تقدم فريقه بهدف ثان عند الدقيقة 44، لتنتهي أحداث الشوط الأول من المباراة الودية بتقدم الفريق السماوي بهدفين دون رد.

ودفع المديران الفنيان بالعديد من التغييرات خلال أحداث الشوط الثاني، وتمكن كاروليس أندريا من تقليص الفارق، واستمرت محاولات الفريقين لتسجيل هدف جديد، ولكن دون جدوى، لتنتهي المباراة بفوز السماوي بنتيجة 2/ 1.

 

الباطن والقادسية
جانب من المباراة

التأهل إلى دوري المحترفين:

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن قد نجح في خطف بطاقة التأهل إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم المقبل، بعد فوزه على جدة في الجولة الـ34، قبل أن يحسم اللقب لصالحه بالجولة الأخيرة.

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية منافسات دوري محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى في المركز الثاني، ليُرافق السماوي والعين إلى دوري المحترفين في الموسم الرياضي الجديد.


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