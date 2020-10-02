‎الرئيسية
الرياضة
هل يواصل أسبريا تألقه مع القادسية؟
بعد شراء عقده من الشباب

هل يواصل أسبريا تألقه مع القادسية؟

2020/10/02
الساعة 12:43 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
149
0
طباعة
هل يواصل أسبريا تألقه مع القادسية؟ أسبريا
المواطن - مروة نبيل
العناوين الفرعية إخفاء
1 أسبريا في القادسية
1.1 دانيلو يتألق في دوري المحترفين

يُعد الكولومبي دانيلو أسبريا واحدًا من المهاجمين المميزين في منافسات الدوري السعودي للمحترفين خلال المواسم الأخيرة، لينضم إلى القادسية رسميًا ويبدأ رحلة جديدة من البحث عن التألق وهز الشباك.

أسبريا في القادسية

وأعلن نادي القادسية الصاعد حديثًا إلى الدوري السعودي للمحترفين عن تعاقده رسميًا بالأمس مع المهاجم الكولومبي أسبريا قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب مع أفضلية التجديد لموسم آخر.

وأوضح نادي القادسية عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن التعاقد مع المهاجم صاحب الـ31 عامًا، يأتي وفقًا لخطة الإدارة لتدعيم صفوف الفريق بلاعبين مميزين في الموسم المقبل.

 

أسبريا في القادسية
دانيلو في القادسية

دانيلو يتألق في دوري المحترفين

ولعب أسبريا في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء من عام 2017 وحتى 2019 قبل أن ينتقل إلى الشباب، وشارك آخر موسمين في 67 مباراة، وساهم خلالهم في تسجيل 33 هدفًا، حيث أحرز 26 هدفًا، وقدم 7 تمريرات حاسمة.

وتعول جماهير القادسية على مواصلة تألق دانيلو في الدوري السعودي للمحترفين خلال الموسم المقبل، أملًا في مساعدة الفريق الأول لكرة القدم على الظهور بشكل مميز والبقاء وسط الكبار.

وسبق أن لعب المهاجم الكولومبي في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليتكس لوفتش البلغاري من عام 2013 وحتى 2016، قبل أن ينضم إلى العين الإماراتي ومنه إلى الفيحاء.


ذات صلة :
  • العثور على جثة فتاة جرفها سيل وادي العرج في الطائف
    •
  • انطلاق اختبار القدرات العامة اليوم هنا طريقة الحذف والتعديل من سجل الطالب
    •
  • فيديو صادم.. امرأة تحتضر في كندا والطاقم الطبي يسخر منها
    •
  • ميزة جديدة من واتساب whatsapp طال انتظارها لمنع المتطفلين
    •
    Subscribe
    نبّهني عن
    0 تعليقات
    Inline Feedbacks
    View all comments


    شارك الخبر
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :