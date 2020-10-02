هل يواصل أسبريا تألقه مع القادسية؟

المواطن - مروة نبيل

يُعد الكولومبي دانيلو أسبريا واحدًا من المهاجمين المميزين في منافسات الدوري السعودي للمحترفين خلال المواسم الأخيرة، لينضم إلى القادسية رسميًا ويبدأ رحلة جديدة من البحث عن التألق وهز الشباك.

أسبريا في القادسية

وأعلن نادي القادسية الصاعد حديثًا إلى الدوري السعودي للمحترفين عن تعاقده رسميًا بالأمس مع المهاجم الكولومبي أسبريا قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب مع أفضلية التجديد لموسم آخر.

وأوضح نادي القادسية عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن التعاقد مع المهاجم صاحب الـ31 عامًا، يأتي وفقًا لخطة الإدارة لتدعيم صفوف الفريق بلاعبين مميزين في الموسم المقبل.

دانيلو يتألق في دوري المحترفين

ولعب أسبريا في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء من عام 2017 وحتى 2019 قبل أن ينتقل إلى الشباب، وشارك آخر موسمين في 67 مباراة، وساهم خلالهم في تسجيل 33 هدفًا، حيث أحرز 26 هدفًا، وقدم 7 تمريرات حاسمة.

وتعول جماهير القادسية على مواصلة تألق دانيلو في الدوري السعودي للمحترفين خلال الموسم المقبل، أملًا في مساعدة الفريق الأول لكرة القدم على الظهور بشكل مميز والبقاء وسط الكبار.

وسبق أن لعب المهاجم الكولومبي في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليتكس لوفتش البلغاري من عام 2013 وحتى 2016، قبل أن ينضم إلى العين الإماراتي ومنه إلى الفيحاء.

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