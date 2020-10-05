الباطن يضم ريناتو شافيز حتى 2022

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الباطن، قبل قليل، عن تعاقده رسميًّا مع البرازيلي ريناتو تشافيز؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال منافسات الموسم الرياضي الجديد.

ريناتو تشافيز في الباطن:

وأشار نادي الباطن عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن الإدارة أنهت إجراءات التعاقد مع المدافع البرازيلي ريناتو تشافيز بعقد يمتد لمدة موسمين حتى عام 2022، قادمًا من صفوف الوحدة.

وكان نادي الوحدة قد تعاقد مع ريناتو تشافيز، صاحب الـ30 عامًا، خلال فترة الانتقالات الصيفية عام 2018، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي فلومينسي البرازيلي، قبل أن يعلن انتهاء العلاقة اليوم، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

السماوي في دوري المحترفين:

وتسعى إدارة النادي لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات قوية، بعدما نجح في التأهل إلى دوري المحترفين الموسم المقبل، وتوج بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالسماوي في خطف بطاقة التأهل إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم المقبل، بعد فوزه على جدة في الجولة الـ34، قبل أن يحسم اللقب لصالحه بالجولة الأخيرة.

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