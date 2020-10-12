التعادل السلبي يحسم مباراة الأهلي وبيراميدز

المواطن - مروة نبيل

انتهت، منذ قليل، مباراة الأهلي وبيراميدز، التي أُقيمت على إستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ33 من الدوري المصري لكرة القدم، بالتعادل السلبي بين الفريقين.

الأهلي وبيراميدز:

وبدأت مباراة الأهلي وبيراميدز بشكل سريع، وأطلق قائد القلعة الحمراء أحمد فتحي تسديدة قوية مرت دون خطورة، قبل أن ينقذ حارس المرمى مهدي سليمان انفرادًا من حسين الشحات عند الدقيقة السادسة.

وتعرض نجم النادي الأهلي محمود عبدالمنعم كهربا لإصابة قوية، ولم يستطع استكمال المباراة ليُشارك أليو بادجي بدلًا منه عند الدقيقة 11، وأنقذ أحمد فتحي عرضية خطيرة من بيراميدز، قبل أن يبعد حمدي فتحي كرة أخرى.

وتألق مهدي سليمان وأنقذ تسديدة صاروخية من أليو ديانج، وسجل بيراميدز هدفًا عن طريق أحمد أيمن منصور في الدقيقة 37، إلا أن الحكم ألغاه بداعي التسلل، قبل أن يتعرض نجم الأهلي عمرو السولية للطرد بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية عند الدقيقة 42.

وأكمل الفريق الأحمر المباراة بعشرة لاعبين، وأنقذ حارس المرمى علي لطفي تسديدة من إبراهيم عادل، قبل أن يُهدر بادجي كرة رأسية، واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح الأهلي بعدما اصطدمت كرة ديانج في يد عبدالله بكري.

وسدد محمد مجدي قفشة ركلة الجزاء عند الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، إلا أن مهدي سليمان أنقذها، لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة الأهلي وبيراميدز بالتعادل بدون أهداف.

الفريقان يحاولان هز الشباك:

وشارك أحمد الشيخ بدلًا من بادجي مع بداية أحداث الشوط الثاني من مباراة الأهلي وبيراميدز بعدما شعر بإصابة، وأضاع لاعبو الفريقين أكثر من فرصة وسط تألق من الدفاع وحراس المرمى.

ومرر جونيور أجاي كرة مميزة لزميله حسين الشحات، إلا أن دفاع بيراميدز أبعدها، وأطلق قفشة تسديدة صاروخية، ولكنها اصطدمت بالقائم، ودفع مدرب الفريق الأحمر، بيتسو موسيماني بأكثر من لاعب صاعد في الدقائق المتبقية.

واستمرت محاولات الفريقين لتسجيل هدف جديد، ولكن دون جدوى، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي، لتشتعل المنافس على المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري لكرة القدم.

ترتيب الدوري المصري:

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رصيده إلى 86 نقطة في صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز، وتوج باللقب رسميًّا قبل عدة جولات.

على الجانب الآخر، رفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز رصيده إلى 64 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز من 33 مباراة، وبفارق نقطتين عن الزمالك من 32 لقاء، ولكن الأبيض سيُخصم منه 3 نقاط في نهاية الموسم.

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