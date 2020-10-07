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الحماد: الدوري السعودي سينطلق في موعده 17 أكتوبر
بعد تداول أنباء عن احتمالية تأجيله

الحماد: الدوري السعودي سينطلق في موعده 17 أكتوبر

2020/10/07
الساعة 12:38 صباحًا
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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الحماد: الدوري السعودي سينطلق في موعده 17 أكتوبر كأس الدوري
المواطن - مروة نبيل
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1 الدوري السعودي للمحترفين:
1.1 المسابقات تؤكد انطلاق الدوري في موعده:

أكد الإعلامي طارق الحماد مقدم برنامج “الديوانية”، أن الدوري السعودي للمحترفين سينطلق في الموعد المحدد يوم 17 من شهر أكتوبر الجاري.

 

الدوري السعودي للمحترفين:

وكانت رابطة الدوري السعودي للمحترفين قد أعلنت عن جدول مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2020/ 2021، والمقرر انطلاقها يوم 17 من شهر أكتوبر الجاري، بمواجهة الشباب ضد أبها.

وترددت أنباء خلال الأيام الماضية عن احتمالية تأجيل انطلاقة منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين موسم 2020/ 2021؛ لمنح الأندية المزيد من الوقت للاستعداد بشكل أفضل، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الدوري السعودي للمحترفين
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المسابقات تؤكد انطلاق الدوري في موعده:

وقال الحماد خلال برنامجه “الديوانية” على “القناة الرياضية السعودية”: “تواصلت مع لجنة المسابقات في رابطة دوري المحترفين بشأن الأنباء المنتشرة في الفترة الأخيرة بسبب رغبة بعض الأندية في التأجيل وعدم استعداد البعض الآخر”.

وتابع حديثه قائلًا: “وأكدوا أن دوري المحترفين سيبدأ في موعده المحدد مسبقًا في شهر أكتوبر، ولا نية مطلقًا لدى لجنة المسابقات لتأجيل أو تغيير أو تعديل التاريخ والروزنامة موجودة والمسابقة موجودة”.


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