الحماد: الدوري السعودي سينطلق في موعده 17 أكتوبر

المواطن - مروة نبيل

أكد الإعلامي طارق الحماد مقدم برنامج “الديوانية”، أن الدوري السعودي للمحترفين سينطلق في الموعد المحدد يوم 17 من شهر أكتوبر الجاري.

الدوري السعودي للمحترفين:

وكانت رابطة الدوري السعودي للمحترفين قد أعلنت عن جدول مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2020/ 2021، والمقرر انطلاقها يوم 17 من شهر أكتوبر الجاري، بمواجهة الشباب ضد أبها.

وترددت أنباء خلال الأيام الماضية عن احتمالية تأجيل انطلاقة منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين موسم 2020/ 2021؛ لمنح الأندية المزيد من الوقت للاستعداد بشكل أفضل، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

المسابقات تؤكد انطلاق الدوري في موعده:

وقال الحماد خلال برنامجه “الديوانية” على “القناة الرياضية السعودية”: “تواصلت مع لجنة المسابقات في رابطة دوري المحترفين بشأن الأنباء المنتشرة في الفترة الأخيرة بسبب رغبة بعض الأندية في التأجيل وعدم استعداد البعض الآخر”.

وتابع حديثه قائلًا: “وأكدوا أن دوري المحترفين سيبدأ في موعده المحدد مسبقًا في شهر أكتوبر، ولا نية مطلقًا لدى لجنة المسابقات لتأجيل أو تغيير أو تعديل التاريخ والروزنامة موجودة والمسابقة موجودة”.

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