الحماد: الدوري السعودي سينطلق في موعده 17 أكتوبر

أكد الإعلامي طارق الحماد مقدم برنامج “الديوانية”، أن الدوري السعودي للمحترفين سينطلق في الموعد المحدد يوم 17 من شهر أكتوبر الجاري.
#الديوانية#طارق_الحماد:
الدوري سينطلق في موعده، ولا نية للجنة المسابقات بتأجيله. pic.twitter.com/2PMqJxAJvx
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) October 6, 2020
الدوري السعودي للمحترفين:
وكانت رابطة الدوري السعودي للمحترفين قد أعلنت عن جدول مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2020/ 2021، والمقرر انطلاقها يوم 17 من شهر أكتوبر الجاري، بمواجهة الشباب ضد أبها.
وترددت أنباء خلال الأيام الماضية عن احتمالية تأجيل انطلاقة منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين موسم 2020/ 2021؛ لمنح الأندية المزيد من الوقت للاستعداد بشكل أفضل، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).
المسابقات تؤكد انطلاق الدوري في موعده:
وقال الحماد خلال برنامجه “الديوانية” على “القناة الرياضية السعودية”: “تواصلت مع لجنة المسابقات في رابطة دوري المحترفين بشأن الأنباء المنتشرة في الفترة الأخيرة بسبب رغبة بعض الأندية في التأجيل وعدم استعداد البعض الآخر”.
وتابع حديثه قائلًا: “وأكدوا أن دوري المحترفين سيبدأ في موعده المحدد مسبقًا في شهر أكتوبر، ولا نية مطلقًا لدى لجنة المسابقات لتأجيل أو تغيير أو تعديل التاريخ والروزنامة موجودة والمسابقة موجودة”.