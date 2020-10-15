الدرجة الأولى.. 5 تبديلات و9 لاعبين على مقاعد الاحتياط

المواطن - مروة نبيل

كشفت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، قبل قليل، عن أبرز التعديلات في مباريات الموسم الجديد لأندية دوري الدرجة الأولى المقرر انطلاقه، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 20 أكتوبر.

دوري الدرجة الأولى

وأصدرت لجنة المسابقات تعميمًا لأندية دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى للمحترفين، يقضي باعتماد مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم عددًا من التعديلات على اللائحة التنظيمية لمسابقة دوري الدرجة الأولى.

وأضاف البيان: “وفقًا للتعميم الذي أرسلته اللجنة إلى الأندية المشاركة في المسابقة سيستمر العمل بالتعديل الاختياري المؤقت لقانون لعبة كرة القدم من خلال زيادة عدد تبديلات اللاعبين في المباراة الواحدة من 3 إلى 5 تبديلات، والتي تم إقرارها بعد استئناف النشاط الرياضي عقب جائحة كورونا في أغسطس الماضي”.

كما سيتم زيادة عدد اللاعبين البدلاء على مقاعد الاحتياط إلى 9 لاعبين لكل فريق بحد أقصى في مباريات المسابقة، فيما تم تعديل الحد الأعلى المسموح بإشراكه في مباريات المسابقة من اللاعبين المصنفين في الدرجات الأدنى من درجة الفريق الأول ليصبح عددًا مفتوحًا دون حد أقصى لكل فريق.

الباطن بطلًا للموسم الماضي

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن قد نجح في التتويج بلقب دوري الدرجة الأولى الموسم الماضي، ليتأهل إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بصحبة القادسية والعين أصحاب المركزين الثاني والثالث.

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