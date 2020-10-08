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الرائد يُخالص محمد الشريمي رسميًا
تمنى له التوفيق في خطوته المقبلة

الرائد يُخالص محمد الشريمي رسميًا

2020/10/08
الساعة 4:37 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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الرائد يُخالص محمد الشريمي رسميًا الشريمي
المواطن - مروة نبيل
العناوين الفرعية إخفاء
1 الرائد يُخالص الشريمي
1.1 الفريق الريداوي يدعم صفوفه

أعلن نادي الرائد، قبل قليل، عن توقيع مخالصة مالية مع النجم محمد الشريمي، ليرحل رسميًا عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

الرائد يُخالص الشريمي

وأشار النادي عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن الإدارة وقعت مخالصة مالية مع الشريمي اليوم، وقدمت شكرها للاعب على ما قدمه خلال تمثيله الفريق الأول خلال الفترة الماضية؛ متمنين له التوفيق في حياته المقبلة.

وكانت الإدارة قد وقعت عقدًا احترافيًا مع لاعب الوسط محمد الشريمي في صيف 2019، ليستمر في صفوف الفريق الأول لكرة القدم لمدة 3 سنوات، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

محمد الشريمي
الشريمي

الفريق الريداوي يدعم صفوفه

وكان نادي الرائد قد أعلن عن تعاقده مع ميليتش قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بارتيزان الصربي بعقد يمتد لمدة موسمين، لتدعيم دفاعه بالموسم الجديد، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وظهر الفريق الريداوي بشكل مميز خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي، وكان يُنافس على خطف بطاقة التأهل إلى دوري أبطال آسيا 2021، إلا أن خسارته في الجولة الأخيرة ضد الأهلي أبعدته عن البطولة القارية.

وأنهى الفريق الريداوي منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم في المركز السادس برصيد 46 نقطة من الفوز في 13 مباراة والتعادل في 7 لقاءات، والخسارة في 10 مواجهات.

نادي الرائد
لاعبو الرائد

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