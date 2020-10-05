الرفاعي: بيرسبوليس خالف قرار المنع ويُعتبر خاسرًا

المواطن - مروة نبيل

أكد رئيس لجنة الانضباط والأخلاق سابقًا، أيمن الرفاعي، أن نادي بيرسبوليس الإيراني خالف قرار منع بعض لاعبيه من المشاركة في مباراة النصر، مشددًا على أنه يُعتبر خاسرًا.

بيرسبوليس خالف القرار:

وقال أيمن الرفاعي خلال تصريحاته لبرنامج “الديوانية” على “القناة الرياضية السعودية”: “بيرسبوليس الإيراني خالف قرار المنع.. النظام يعتبره خاسر المباراة وتُحسب عليه غرامة.. والاتحاد الآسيوي خالف اللوائح”.

وتابع تصريحاته التلفزيونية قائلًا: “إذا كانت حُجة النصر قوية؛ أقول له: (ألف مبروك) كسب الاحتجاج.. لا يستطيع أي نادي التسجيل في نظام TMS في غير الفترتين الصيفية والشتوية، مهما كانت الأسباب”.

وفي السياق ذاته، علق الإعلامي طارق الحماد، قائلًا: “الإدارة القانونية في النصر كانت على علم بمخالفة الفريق الإيراني من قبل المباراة، وتم رفع الاحتجاج بعد المباراة بساعتين”.

احتجاج النصر:

ولفتت تقارير صحافية إلى أن إدارة نادي النصر برئاسة صفوان السويكت قررت التقدم باحتجاج وبشكل رسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بسبب عدم أهلية مشاركة بعض لاعبي بيرسبوليس في دوري أبطال آسيا 2020، لتسجيلهم قبل أيام من البطولة.

ونجح الفريق الإيراني في خطف بطاقة التأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2020، بعد تفوقه على النصر بركلات الترجيح، عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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