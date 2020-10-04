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السبيرز يحسم مباراة مان يونايتد ضد توتنهام بسداسية
مستغلًّا طرد مارسيال في الشوط الأول

السبيرز يحسم مباراة مان يونايتد ضد توتنهام بسداسية

2020/10/04
الساعة 9:56 مساءً
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
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السبيرز يحسم مباراة مان يونايتد ضد توتنهام بسداسية احتفال لاعبو السبيرز
المواطن - مروة نبيل
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1 مان يونايتد ضد توتنهام:
1.1 طرد مارسيال:
1.2 السبيرز يواصل الضغط:

انتهت مباراة مان يونايتد ضد توتنهام هوتسبير، التي أُقيمت على ملعب “أولد ترافورد”، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بتحقيق السبيرز لفوز عريض بسداسية مقابل هدف.

مان يونايتد ضد توتنهام:

وانطلقت مباراة مان يونايتد ضد توتنهام بشكل سريع، حيث تمكن البرتغالي برونو فرنانديز من فض اشتباك التعادل السلبي وهز شباك السبيرز عند الدقيقة الثانية، إلا أن تقدمه لم يستمر كثيرًا.

وسجل تانجي ندومبيلي التعادل عند الدقيقة الخامسة، قبل أن يهز سون هيونج مين شباك الشياطين الحمر عند الدقيقة السابعة، لتشتعل أحداث مباراة مان يونايتد ضد توتنهام لرغبة الفريقين في إحراز هدف جديد.

 

مان يونايتد ضد توتنهام
احتفال لاعبو السبيرز

طرد مارسيال:

وأشهر الحكم البطاقة الحمراء للاعب الشياطين الحمر، مارسيال عند الدقيقة 29، بعدما اعتدى على اللاعب إيريك لاميلا داخل منطقة جزاء السبيرز، ليُصعب من مهمة أصحاب الأرض في العودة.

وأظهرت إعادة اللعبة أن لاعب السبيرز هو من بدأ بالمناوشة مع الفرنسي مارسيال، ولكن حكم المباراة اتخذ قرارًا بطرد نجم الشياطين الحمر، ليُكمل فريقه المواجهة بعشرة لاعبين فقط منذ الدقيقة 29.

مانشستر يونايتد
طرد مارسيال

واستغل لاعبو السبيرز النقص العددي في صفوف الشياطين الحمر، وتمكن هاري كين من تسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 31، قبل أن يُضيف سون الهدف الثاني له والرابع لفريقه عند الدقيقة 37، لينتهي الشوط الأول من مباراة مان يونايتد ضد توتنهام بتأخر أصحاب الأرض بنتيجة 4/ 1.

السبيرز يواصل الضغط:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، واصل السبيرز ضغطه ونجح سيرج أورييه في تسجيل الهدف الخامس عند الدقيقة 51، وكاد بول بوغبا أن يُقلص الفارق برأسية عند الدقيقة 54، ولكن مرت كرته فوق العارضة.

 

الدوري الانجليزي
لاعبو السبيرز

وأطلق كين تسديدة أرضية في الدقيقة 72، ولكن دي خيا حولها إلى ركلة ركنية، قبل أن يحصل السبيرز على ركلة جزاء في الدقيقة 77 سددها كين بنجاح، ليحرز الهدف الثاني له والسادس لفريقه، لتمر الدقائق المتبقية دون خطورة حقيقية، لتنتهي مباراة مان يونايتد ضد توتنهام بهزيمة الشياطين الحمر بنتيجة 6/ 1.

وبعد مباراة اليوم، رفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام رصيده إلى 7 نقاط في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما تجمد رصيد مان يونايتد عند 3 نقاط في المركز الـ16.

الدوري الانجليزي
جانب من احتفال اللاعبين
مان يونايتد ضد توتنهام
سون يحتفل بهدفه

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