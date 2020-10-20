الشباب يحسم صفقة الصقور لـ4 أعوام

المواطن - مروة نبيل

نجحت إدارة نادي الشباب، برئاسة خالد البلطان، في حسم صفقة فواز الصقور نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة؛ لتدعيم صفوف الليوث هذا الموسم.

الشباب يضم الصقور:

ووقعت الإدارة مع فواز الصقور عقدًا يمتد لـ4 أعوام، بجانب امتيازات أخرى في العقد المبرم بين الطرفين، ومن المنتظر أن ينضم اللاعب لفريقه الجديد خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك وفقًا لـ”الرياضة”.

وارتبط اسم الظهير الأيمن، فواز الصقور مؤخرًا بالانضمام إلى النصر، وبدأت إدارة العالمي تحركاتها للتعاقد مع اللاعب بناء على طلب المدرب البرتغالي روي فيتوريا، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الليوث دوري محمد بن سلمان:

ولعب الليوث ضد أبها، يوم السبت الماضي، في افتتاح منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ونجح في تحقيق الفوز بهدف دون رد، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب لمواجهة نظيره الرائد، مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويطمح لمواصلة انطلاقته الجيدة وتحقيق الفوز.

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