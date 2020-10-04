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العدالة يدعم دفاعه بالمغربي رضا عطاسي
استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد

العدالة يدعم دفاعه بالمغربي رضا عطاسي

2020/10/04
الساعة 8:05 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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العدالة يدعم دفاعه بالمغربي رضا عطاسي رضا عطاسي
المواطن - مروة نبيل
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1 رضا عطاسي يوقع رسميًّا:
2 العدالة في دوري الدرجة الأولى:

أعلن نادي العدالة عن تعاقده رسميًّا مع المغربي رضا عطاسي؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال منافسات الموسم الرياضي الجديد.

رضا عطاسي يوقع رسميًّا:

وأشار النادي عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن رئيس مجلس الإدارة عبدالعزيز المضحي وقع عقدًا احترافيًّا مع المغربي رضا عطاسي؛ لتدعيم دفاعه بالموسم المقبل، وتمنى للاعب التألق مع الفريق.

وكان رضا عطاسي، صاحب الـ29 عامًا، قد أبدى رغبته في الرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي حسنية أكادير المغربي، وتغيب عن التدريبات، قبل أن يوقع لفرسان الواحة رسميًّا اليوم.

 

لاعب العدالة الجديد
عطاسي في العدالة

العدالة في دوري الدرجة الأولى:

وتسعى إدارة النادي لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات قوية في الموسم الجديد، أملًا في الظهور بمستوى مغاير بمنافسات دوري الدرجة الأولى، والصعود إلى دوري الكبار مرة أخرى.

وأنهى العدالة الموسم الماضي في المركز الأخير بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 21 نقطة، من الفوز في 4 مباريات والتعادل 9 مرات، والخسارة 17 مرة، ليهبط إلى دوري الدرجة الأولى.


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