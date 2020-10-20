الفتح: خلل تقني سبب أزمة إيقاف الدفعة الشهرية

المواطن - مروة نبيل

أصدرت إدارة الفتح بيانًا- قبل قليل- عبر حساب النادي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، لتوضيح السبب وراء أزمة إيقاف وزارة الرياضة لصرف الدفعة الشهرية.

وزارة الرياضة توقف الدفعة الشهرية:

وكانت لجنة الكفاءة المالية في وزارة الرياضة قد قررت إيقاف صرف الدفعة الشهرية من إستراتيجية دعم الأندية الرياضية المستحقة لشهر سبتمبر 2020 لناديي أبها والفتح، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الفتح يوضح في بيان رسمي:

وجاء في بيان النموذجي: “يود مجلس إدارة النادي أن يوضح بأن طلب اللجنة إلى نادي الفتح بتسليم كافة المستندات المؤيدة للصرف لدفعة شهر يوليو من هذا العام لم يصل إلى الإدارة التنفيذية بالنادي بسبب خلل تقني في وصول رسائل البريد الإلكتروني وعدم متابعة الموظف المسؤول عن استقبال الرسائل الإلكترونية”.

وتابع: “وفور صدور قرار لجنة الكفاءة المالية، قامت الإدارة بالتواصل مع اللجنة مباشرة وتقديم كافة الدلائل التي تشير لإيفاء الإدارة لكافة الشروط وإرسال جميع المستندات المطلوبة الأمر الذي جعل اللجنة تتفهم ذلك، كما قام المجلس بحل المشكلة التقنية من وصول كافة الرسائل الإلكترونية”.

وأضاف: “ومن هنا تود إدارة النادي أن تُقدم الشكر والتقدير لوزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وللجنة الكفاءة المالية على تفهمها ما حدث، مشددة على حرصها الكبير بالعمل وفق ما وضعته وزارة الرياضة من إستراتيجيات وخطط لزيادة كفاءة الصرف بالأندية”.

الجدير بالذكر أن نادي الفتح قد حصل على المركز الأول في تقييمين متتاليتين من تطبيق المعايير الإدارية والمالية الخاصة بنظام الحوكمة لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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