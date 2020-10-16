الفتح يُبقي مروان سعدان حتى 2022

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الفتح، قبل قليل، عن تمديد عقد نجم الفريق الأول لكرة القدم، المغربي مروان سعدان، بعد ظهوره بشكل مميز خلال منافسات الموسم الرياضي الماضي.

مروان سعدان فتحاوي:

ونشر حساب نادي الفتح الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورة للإعلان عن استمرار النجم مروان سعدان في صفوفه حتى عام 2022، حيث كان ينتهي عقده القديم بنهاية الموسم المقبل.

وتعاقد نادي الفتح مع النجم المغربي صاحب الـ28 عامًا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشايكور ريزه سبور التركي، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الفتح في دوري محمد بن سلمان:

وسيبدأ الفتح مشواره في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2020/ 2021، يوم الأحد المقبل، بمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر على ملعب الأمير فيصل بن فهد، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وأنهى النموذجي منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المركز الـ13 برصيد 33 نقطة، بعدما تمكن من تحقيق الفوز في 8 مباريات وتعادل في 9 لقاءات، وخسر 13 مرة.

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