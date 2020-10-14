القادسية الوجهة الأقرب لـ يحيى الشهري

المواطن - مروة نبيل

يبدو أن النجم يحيى الشهري في طريقه للرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

يحيى الشهري يقترب من القادسية

وأكدت تقارير صحافية أن إدارة نادي القادسية الصاعد حديثًا إلى الدوري السعودي للمحترفين تسعى لضم يحيى الشهري لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد.

وتلقت إدارة نادي النصر برئاسة صفوان السويكت أكثر من عرض للتعاقد مع يحيى الشهري قبل انطلاق الموسم، ومن أبرزها عرض نادي القادسية الذي اقترب من حسم صفقة صاحب الـ30 عامًا، وذلك وفقًا لـ”الشرق الأوسط”.

ويلعب الشهري في صفوف النصر منذ شهر يونيو عام 2013، وخاض 208 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، نجح في تسجيل 22 هدفًا وقدم 35 تمريرة حاسمة.

وتوج مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بالعديد من البطولات المحلية، وهي؛ 3 ألقاب الدوري السعودي للمحترفين، كأس ولي العهد مرة واحدة، وكأس السوبر السعودي مرة واحدة أيضًا.

الفريق القدساوي يستعد لـ دوري المحترفين

وتعاقد إدارة النادي مع العديد من اللاعبين المميزين سواء المحليين أو الأجانب، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، وكان آخرها نجم نادي العدالة، المدغشقري كاروليس أندريا، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية في خطف بطاقة التأهل إلى منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الموسم الرياضي المقبل، بعد ظهوره بمستوى مميز في دوري الدرجة الأولى.

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