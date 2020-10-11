القادسية يعزز صفوفه بالبرازيلي إدسون دا كروز

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي القادسية عن تعاقده رسميًّا مع البرازيلي إدسون دا كروز؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال منافسات الموسم الرياضي الجديد.

البرازيلي إدسون دا كروز 🤩♥️💛 pic.twitter.com/HkuRkbRUqQ — نادي القادسية السعودي (@qadisiyah1967) October 11, 2020

القادسية يضم إدسون دا كروز:

وذكر حساب نادي القادسية الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أنه تم التعاقد مع البرازيلي إدسون دا كروز الذي يلعب في خانة المحور، لرغبة مجلس الإدارة في تدعيم صفوفه بمحترفين أجانب مميزين.

ولعب إدسون في 4 أندية خلال السنوات الأربع الماضية، حيث مثل الفريق الأول لكرة القدم بنادي فلومينينسي في 2017، قبل أن ينتقل إلى باهيا، ومنه إلى بونتي برينا، ولعب الموسم الماضي في أتلتيكو غوبانيينسي.

وشارك البرازيلي صاحب الـ29 عامًا، في 69 مباراة خلال آخر موسمين، وساهم في تسجيل 6 أهداف، حيث نجح في إحراز 4 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين.

الفريق القدساوي يستعد لـ دوري المحترفين:

وتعاقد إدارة النادي مع العديد من اللاعبين المميزين سواء المحليين أو الأجانب، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، وكان آخرها نجم نادي العدالة، المدغشقري كاروليس أندريا، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية في خطف بطاقة التأهل إلى منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الموسم الرياضي المقبل، بعد ظهوره بمستوى مميز في دوري الدرجة الأولى.

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