القبض على مراهق قاد بشكل متهور في جدة

المواطن - جدة

قبض المرور السعودي على مراهق بجدة، قاد بشكل متهور بطريق كوبري بريمان في جدة ووثق ذلك بمقطع فيديو ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي.

@eMoroor @Jed_rd1 الى الساده في مرور جدة مراهق يقوم بالتهور والسرعه في طريق كبري بريمان ويقوم بنشرها ف السوشل ميديا .،، للمعلومات عن المركبة التواصل خاص pic.twitter.com/TXdY1USvu7 — يزيد القحطاني (@YZ___900) October 21, 2020

وجاء ذلك بعد تفاعل المرور مع بلاغ أحد المواطنين عبر موقع تويتر، قال فيه “إلى السادة في مرور جدة.. مراهق يقوم بالتهور والسرعة في طريق كبري بريمان، ويقوم بنشرها في السوشل ميديا”.

ورد المرور: نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم، ونفيدكم بأنه تم القبض على قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.

وكانت الإدارة العامة للمرور قد حذرت من خطورة القيادة بتهور وبسرعة جنونية، أو ممارسة التفحيط على الطرق.

وأكدت أن القيادة بسرعة جنونية قد تتسبب في مخاطر بالغة لقائد المركبة، فضلًا عن الإضرار بالممتلكات وتعريض حياة الآخرين للخطر.

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