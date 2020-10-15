القرارات التحكيمية المثيرة تحرم كاريلو من هذا الأمر

المواطن - محمد سمعه

قدم النجم البيروفي أندري كاريلو لاعب منتخب بيرو أداءً مميزًا في مباراة منتخب بلاده، التي أُقيمت اليوم الأربعاء ضد منتخب البرازيل في الجولة الثانية من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022.

ونجح نجم الهلال في تسجيل الهدف الأول لـ منتخب بيرو بالدقيقة السادسة من عمر الشوط الأول عبر تصويبة قوية عجز حارس البرازيل إيفرتون عن صدها.

الحكم التشيلي يثير الجدل بقراراته:

ورغم تألق نجم الهلال، لكن الحكم التشيلي خوليو باسكونيان أثار الجدل في المباراة بقرارات تحكيمية مثيرة للجدل، حيث طرد كارلوس كاسيدا وكارلوس زامبرانو من منتخب بيرو.

وتسببت هذه القرارات في حرمان بيرو وكاريلو من الفوز على البرازيل، حيث سجل نيمار ثلاثة أهداف “هاتريك” لمنتخب راقصي السامبا، بينما سجل نجم إيفرتون الإنجليزي، ريتشارلسون الهدف الرابع لمنتخب بلاده والمشكوك في صحته بسبب الاعتقاد بوجود حالة تسلل.

وكان المدرب تيتي مدرب منتخب البرازيل علّق على هدف نجم الهلال قائلًا : “اللعب أمام بيرو دائما يمثل صعوبة كبيرة.. اللعب هنا في ليما صعب للغاية، والأكثر من ذلك هو الضغط الناتج عن النتيجة المعاكسة منذ بداية المباراة”.

وتمكن منتخب السيليساو من الفوز على بيرو برباعية مقابل هدفين، في العاصمة البيروفية ليما، بعدما تقدم منتخب بيرو مرتين لكنه لم يستثمر تقدمه، ليحقق المنتخب المتوج بكأس العالم 5 مرات الفوز ولكن بصعوبة.

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