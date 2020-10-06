القيمة السوقية لأبرز 6 نجوم غادروا الدوري السعودي

المواطن - مروة نبيل

شهدت الفترة الأخيرة رحيل العديد من النجوم المميزين عن الدوري السعودي للمحترفين لأسباب مختلفة، والتعاقد مع صفقات جديدة لتدعيم الأندية في الموسم الرياضي الجديد.

القيمة السوقية لأبرز الراحلين

وكشف حساب دوري بلس الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن القيمة السوقية لأبرز النجوم الذين غادروا الدوري السعودي للمحترفين، ويتصدر نجم نادي النصر، البرازيلي جوليانو دي باولا القائمة بـ9 ملايين يورو.

وحل نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، البرازيلي جوزيف دي سوزا ثانيًا بـ7.80 مليون يورو، يليه زميله دجانيني تافاريس، حيث بلغت قيمته السوقية 5 ملايين يورو، ثم نجم الهلال، البرازيلي كارلوس إدواردو بـ4.80 مليون يورو.

وتواجد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، الكاميروني لياندر تاوامبا في المركز الخامس بالقائمة، حيث بلغت قيمته السوقية 2.80 مليون يورو، يليه زميله هيلدون راموس بـ1.9 مليون يورو.

الدوري السعودي للمحترفين

وأعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين عن جدول مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2020/ 2021، والمقرر انطلاقها يوم 17 من شهر أكتوبر الجاري، بمواجهة الشباب ضد أبها.

وتنتهي منافسات الدور الأول من دوري المحترفين يومي 23 و24 من شهر يناير المقبل، ويصل عدد المباريات في هذه المرحلة إلى 120 لقاءً، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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