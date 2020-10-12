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المنتخب السعودي يختتم معسكر الدمام بمواجهة ساحل العاج
استعدادًا للمشاركة في أولمبياد طوكيو

المنتخب السعودي يختتم معسكر الدمام بمواجهة ساحل العاج

2020/10/12
الساعة 11:42 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المنتخب السعودي يختتم معسكر الدمام بمواجهة ساحل العاج جانب من المران
المواطن - مروة نبيل
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1 المنتخب السعودي يستعد :
1.1 معسكر الدمام يُجهز الأخضر الأولمبي :

اختتم المنتخب السعودي تحت 23 عامًا، مساء اليوم الاثنين، استعداداته لمباراته الودية ضد نظيره ساحل العاج ضمن معسكره الإعدادي المقام حاليًّا في الدمام.

المنتخب السعودي يستعد :

وأجرى الأخضر الأولمبي بقيادة سعد الشهري حصته التدريبية على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، تركّزت على مناورة تم العمل خلالها على الكرات الثابتة دفاعيًّا وهجوميًّا.

وشهد مران اليوم، متابعة عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم المشرف على المنتخبات السنيّة الدكتور خالد بن مقرن، فيما قرر الجهاز الفني استبعاد خالد الدبيش.

ومن المقرر أن يلعب المنتخب السعودي الأولمبي ضد نظيره ساحل العاج، عند الساعة السادسة مساءً يوم غد الثلاثاء، على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.

 

الأخضر الأولمبي
لاعبو الأخضر

معسكر الدمام يُجهز الأخضر الأولمبي :

وتحتضن مدينة الدمام معسكر الأخضر الأولمبي، بداية من يوم 5 وحتى 14 من شهر أكتوبر الجاري، في إطار المرحلة الأولى من البرنامج الإعدادي لـ”أولمبياد طوكيو 2021“، والمقرر إقامتها، شهر يوليو المقبل.

وتأهل الأخضر الأولمبي إلى دورة الألعاب الأولمبية بعد فترة طويلة من الغياب، بعدما احتل المركز الثاني في بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا التي أُقيمت في تايلاند شهر يناير الماضي، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).


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